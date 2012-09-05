В последние годы сразу несколько легендарных шефов раллийных команд заявили о своем уходе — Коррадо Провера, Жан-Пьер Николя. Теперь к ним присоединится и Ги Фрекелен — 62-летний француз уже заявил, что по окончании сезона сложит с себя полномочия спортивного директора Citroen Sport, которым являлся в течение почти двух десятилетий начиная с 1989 года.

Пока неизвестно, кто заменит Фрекелена, но почти все называют будущим преемником бельгийца Ива Магтона, руководящего в настоящий момент отделением Competition Client.

В свое время Ги Фрекелен был одним из сильнейших раллистов Франции, в 80-х годах выступал в заводских командах Talbot и GM-Opel. В 1981 году в составе Talbot стал вицечемпионом мира, когда француз вместе с Жаном Тодтом проиграл только легендарному экипажу Ари Ватанена и Дэвида Ричаодса. Кроме того. в 1983 году Фрекелен завоевал титул вице-чемпиона Европы и трижды выигрывал чемпионат Франции {в 1977, 1983 и 1S85 годах).