Виртуальный букмекер GG Bet существует с 2016 г. Он имеет лицензионную документацию, выданную в Кюросао. Букмекерская компания полностью легальна и имеет лицензию ЦУПИС. Пару лет тому назад виртуальный букмекер начал активную раскрутку на европейском континенте Южной Америке и Африке. Тогда и было подписано спонсорское соглашение с нигерийской футбольной федерацией и Кубком Африканских Наций. Позже аналогичные соглашения были подписаны с чемпионатом Бразилии, испанской Ла-Лигой и итальянской Серией А. В прошлом году букмекер подписал пятилетний договор с Барселоной.

Благодаря агрессивной маркетинговой политике контора обрела мировую известность. Сегодня число пользователей веб-сайта букмекера достигает миллиона. В последнее время ggbet официальный сайт активно развивает направление киберспорта. Контора активно сотрудничает с сильнейшей командой планеты NaVi, которая стала ее лицом. В России данная контора известна как 1хСтавка. Она имеет официальную разрешительную документацию, благодаря которой принимает ставки российских бетторов абсолютно легально. Что же касается GG Bet, россияне должны придерживаться определенных правил, чтобы получить доступ к данному веб-ресурсу.

Чтобы попасть на официальный веб-сайт GG Bet, необходимо активировать зеркало, встроенным в браузер Опера VPN-ом, установить и активировать программу под названием GG Bet Access или же скачать аппликацию конторы. Также доступ откроют ВПН-сервисы или же канал @xBetChannel! в Телеграм. Благодаря вышеперечисленным способам любой беттор сумеет бесперебойно оформлять онлайн-ставки или же выполнять любые финансовые операции в системе GG Bet. Сегодня БК предлагает зарегистрированным бетторам более сорока спортивных дисциплин. Кроме этого можно прогнозировать политические процессы, музыкальные шоу, сериалы и даже погоду.

Стремительно развивает контора направление киберспорта. Данный вид виртуального спорта постоянно расширяется и совершенствуется. Особенно следует отметить глубину росписи конторы. Например, значительные футбольные события здесь доступны по более чем 1000 маркетов. Принимает виртуальный букмекер разные виды онлайн-ставки. Здесь можно поставить на временные интервалы, индивидуальные результаты или же статистические показатели. Однако богатой линией и росписью здесь отличается не только футбольная дисциплина. Бетторам предоставляется возможность ставить на волейбольные, хоккейные, баскетбольные или же теннисные состязания. Найдут здесь развлечения и любители экзотики. Им предлагается ставить на собачьи бега или же петушиные бои.



