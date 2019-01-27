Фирма GFG Exklusiv из Гронау, что недалеко от германо-голландской границ, ограничивается выпуском лишь одной модели: автомобиль Elisar повторяет форму легендарного Mercedes-Benz-540K. Как следствие, в копии используется исключительно техника Mercedes- Benz. На GFG устанавливается 193-сильный рядный 6-цилиндровый двигатель штутгартской фирмы. Коробка передач автоматическая. Двухместный автомобиль имеет спицованные колеса с центральной гайкой. У Elisar богатое серийное оборудование. В салоне применены кожа и дерево ценной породы (корневая часть). Цена машины - 327 175 марок. В год выпускается около 30 экземпляров.

Ginetta Великобритания

Судьба фирмы Ginetta совершила очередной крутой поворот. У небольшого английского предприятия появился новый владелец, на сей раз из Швеции. Поэтому не стоит удивляться, что наряду с ранее используемыми двигателями \/8 от Rover на классические английские родстеры с трубчатыми рамами устанавливаются ныне и 2,0-литровые моторы Уокю с турбонаддувом. Шведский 4-цилиндровый двигатель на модели Ginetta-G33 развивает мощность 190 л.с., что позволяет двухместному автомобилю, по данным фирмы, развивать до 245 км/ч. С места до 100 км/ч Ginetta массой всего 810 кг разгоняется за 5,5 с. Цена спортивной машины - около 78 тысяч немецких марок.