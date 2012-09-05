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Герой уик-энда- Фернандо Алонсо
16 Марта 2019
Теги: авто

Испанец, похоже, становится главном сенсацией чемпионата. Уже в дебютный сезон, проведенный Фернандо в Minardi, было ясно, что парень хорош, а любой, кто имел с ним дело лично, не мог не заметить в нем удивительную для столь юных лет харизму. Но представить себе, что ом окажется настолько хорош... Это мог только его менеджер Флавио Бриаторе!

После испанской гонки, в которой вчерашний дебютант опережал Рубенса Баррикелло и сражался за победу с самим Михаэлем Шумахером, импозантный Флавио просто раздувался от гордости. «Все удивлялись, что я решил посадить Алонсо в призовой болид, а теперь дивятся тому, как он быстр. А вот я совсем не удивлен, ведь это моя работа. В Ф-1 для меня нет секретов!» — снисходительно объяснял прессе шеф Renault.

Что ж, Бриаторе верно выбрал Фернандо своим секретным оружием в деле возрождения Renault F1. В Испании, перед переполненными, истово болеющими за него трибунами, Фернандо стал вторым. Если учесть, что в свой 21 год он не только невероятно быстр, но и еще чертовски — совсем не по-испански! — хладнокровен, можно предположить, что и первая победа дли него уже не за горами. И, честно говоря, смотрится он куда ярче расхваленного МакЛареном Райкконена... Неужели Флавио раскопал таки «нового Михаэля Шумахера» и через пару-тройку лет Испания наконец обретет своего первого чемпиона мира в Формуле-1.

 

 


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