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Герой со знакомым лицом
27 Июля 2020
Теги: авто

5 февраля торжественно финишировала акция «Автомобиль года в Украине - 2002». По определению. лучший автомобиль у нас выбирается непосредственно потребителями путем общенародного голосования, и народный выбор окончательно развеял миф о каком-либо особом украинском автомобильном менталитете: наши вкусы абсолютно ничем не отличаются от предпочтений автомобилистов всего мира. Украина стала двадцать четвертой страной, признавшей лучшим автомобилем 2002 года седан Mazdaô — этот автомобиль СТІШ абсолютным чемпионом популярности вне зависимости от «весовой категории». А в «номинациях» же отличились следующие модели: лучшим легковым автомобилем малого класса признан VW Polo, буквально на финише опередивший таких серьезных конкурентов, как Ford Fiesta и Citroen СЗ. В малом среднем классе пальма первенства у Toyota Corolla, в среднем классе Saab 9-3 Sport Sedan в итоге набрал больше голосов, чем Opel Vectra и Renault Laguna — они стати всего лишь лауреатами конкурса. Самым лучшим большим автомобилем 2002 года признан Mercedes-Benz E-classc. а самым «люксовым» из всего представительского класса — Audi А8.

Приз за лучший дизайн достался Nissan Primera, титул «Спортивное купе года — Mercedes CLK. а лучшим мини/микровеном стал Peugeot 807. Subaru Forester завоевал лавры «Внедорожник 2002 года в Украине», а лучшим фургоном оказался Renault Kangoo. Mercedes- Benz Ахог был избран королем грузовиков, а воплощением идеального баланса цены и качества признана Skoda Superb.

Перспектива

«Шпионские» фотографии сильно закамуфлированного авто. Однако за пропорции кузова уже можно ручаться. Равно как и за общий граненый стиль, благодаря которому новый микровэн нс станет чужеродным элементом в нынешней модельной гамме «Renault»: Avantime. Vel Satis и Megane. Видимо, французы уверились в привлекательности такого дизайна для покупателей. если двинули его «в массы». Напомним, что выпускаемый ныне Scenic — одна из самых успешных моделей фирмы. Следовательно, выход на рынок новинки станет крайне важным событием для Renault».


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