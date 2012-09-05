Герману “Кунице”-Шмидту 56 лет, и такое прозвище он получил после того как пытался создать пахучее вещество, которое бы отпугивало грызунов, портящих резиновые шланги. От создания запахов инженер вскоре перешел к борьбе с ними, став пионером в данной сфере немецкого автомобилестроения. Девять лет назад он образовал специальную группу из пяти человек - “команду носов" (все некурящие и химики по образованию). Группа подчиняется напрямую правлению ‘Audi”. Она имеет право не допустить любой негодный, на ее взгляд, автомобиль на продажу.

Машина не должна издавать посторонних запахов. С этой позиции “команда носов” оценивает каждый "Ау-ди” по пятибалльной системе. В некоторых автомобилях на жаре происходят такие интенсивные испарения из материалов (следовательно, появляются непредусмотренные запахи), что запотевают стекла, - специалисты именуют такой феномен "затуманиванием". Происходит это чаще всего из-за добавок, которые делают искусственные материалы эластичными.

Немало хлопот доставляют катализаторы с применением азота. В лучшем случае они теряют запах в процессе изготовления машины. Однако нередко, особенно в дешевых моделях из Кореи и Малайзии, посторонний запах проникает в пористые материалы сидений и превращается... в амбре рыбы. Кстати, бывает такое и на европейских автомобилях класса “люкс".