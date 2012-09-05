Войти / Зарегистрироваться
Gepard Польша
4 Октября 2025
Теги: авто

Небольшая группа польских автомобильных энтузиастов выпускает модель Gepard в британском стиле. Она имеет стальную трубчатую раму; стеклопластиковый кузов с крыльями из стальных листов, V-образный 8-цилиндровый двигатель рабочим объемом 3,9 л мощностью 190 л.с. Этот двигатель выпускается в Англии, родине классических родстеров, фирмой Rover. Подвески колес, коробка передач заимствованы у MG и Morgan. И в кокпите все выглядит по-английски: сиденья обтянуты кожей Connoly панель приборов - с деревянными вставками, на панели - крупные приборы. Мягкий верх при желании легко убирается за сиденья и накрывается специальным чехлом.

Корни испанского автомобиля Fiero уходят в США. Его шасси и двигатель взяты у одноименной модели отделения Pontiac концерна General Motors. А вот стеклопластиковый кузов фирмы Grupo Fiero скопирован с итальянской Ferrari-Testarossa. Первые построенные в Испании модели GF несли комплектующие американского производства, однако сейчас выпуск многих деталей налажен и в Испании. Благодаря этому удалось существенно снизить производственные расходы. Экстерьер автомобиля Fiero довольно гармоничен. Салон имеет хорошую эргономику. Регулируемые сиденья, обшитые кожей в цвет деревянных вставок на панелях, очень комфортабельны. Цена машины составляет 42 000 марок.

GFG Exklusiv-Cars германия

Фирма GFG Exklusiv из Гронау, что недалеко от германо-голландской границ, ограничивается выпуском лишь одной модели: автомобиль Elisar повторяет форму легендарного Mercedes-Benz-540K. Как следствие, в копии используется исключительно техника Mercedes- Benz. На GFG устанавливается 193-сильный рядный 6-цилиндро- вый двигатель штутгартской фирмы. Коробка передач автоматическая. Двухместный автомобиль имеет спицованные колеса с центральной гайкой. У Elisar богатое серийное оборудование. В салоне применены кожа и дерево ценной породы (корневая часть). Цена машины - 327 175 марок. В год выпускается около 30 экземпляров.

Ginetta Великобритания

Судьба фирмы СіпеАа совершила очередной крутой поворот. У небольшого английского предприятия появился новый владелец, на сей раз из Швеции. Поэтому не стоит удивляться, что наряду с ранее используемыми двигателями \/8 от Rover на классические английские родстеры с трубчатыми рамами устанавливаются ныне и 2,0-литровые моторы Уокю с турбонаддувом. Шведский 4-цилинд- ровый двигатель на модели Ginetta-G33 развивает мощность 190 л.с., что позволяет двухместному автомобилю, по данным фирмы, развивать до 245 км/ч. С места до 100 км/ч Ginetta массой всего 810 кг разгоняется за 5,5 с. Цена спортивной машины - около 78 тысяч немецких марок.

 

.

