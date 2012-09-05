Geo—марка вполне американская. Но автомобили, которые ее носят, вовсе не американские, а японские. Поскольку сбыт их под собственными марками на американском рынке затруднен из-за тамошних «ура-патриотических» настроений, а собственных моделей такого класса и уровня стоимости в США практически нет, концерн General Motors, наладив в середине 80-х импорт и совместный выпуск японских малолитражек, присвоил им сугубо американскую марку Chevrolet и реализовывал через сбытовую сеть этого отделения. Однако вскорости наличие на явно импортной машине фирменного «крестика» отделения Chevrolet было сочтено рискованным с точки зрения маркетинга, ибо вроде как угрожало подорвать репутацию «настоящих» американских моделей этой марки. Поэтому пять лет назад, в 1989г., и была создана новая марка Geoв качестве этакого «японского посольства» при отделении Chevrolet: ее получили и получают машины, которые реализуются в США через агентства Chevrolet, но делаются главным образом за границей.

В настоящее время Geo—это как бы Chevrolet в миниатюре: типаж моделей, предлагаемых под этими марками, во многом совпадает, но при этом машины Geo меньше и дешевле американских «старших братьев». Наличие в распоряжении концерна General Motors этой марки обеспечивает ему доступ в зону рынка, отданную самым недорогим машинам, ориентированным на небогатую молодежь, впервые сподобившуюся быть причисленной к рядам автомобилистов, — в Америке эго называется «entry level».

В 1993 году под маркой Geo предлагается четыре разных серии: Metro, Storm, Prism и Tracker. Рассмотрим же их подробней.