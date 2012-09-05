До этого года модель вполне оправдывала свое имя, обладая довольно-таки «призматическим» дизайном. Но последняя модификация заглажена и скруглена по новейшей моде! Так что если это и «призма», то какая-то оплывшая.

Для внедорожного Geo — рядный 4-цилиндровый агрегат объемом 1,6 л с двумя клапанами на цилиндр, выполненный из легкого алюминиевого сплава. Отдача составляет 80 л. с. Трансмиссия — 5-скоростная ручная, либо, за особую плату, 3-скоростной «автомат». Вариант LSi отличается от базовой для отдыха» и среди прочих таковых особо ориентирован на молодежь. По данным службы маркетинга отделения Chevrolet, покупатели таких автомобилей в большинстве своем моложе тридцати, не обременены семейством и при этом... относятся к прекрасному полу. Что дает возможность квалифицировать Geo Tracker как «девчоночий джип». Обнаружили трещину на лобовом стекле? Лобовое стекло на Форд Фокус 3 в таком случае стоит заменить.

В варианте с увеличенным до 1,8 л рабочим объемом, мощность при этом возрастает до 115 сил. Трансмиссия и стандартной комплектации — пятискоростная ручная. Желающим иметь автоматическую коробку передач такая возможность предоставляется: для 1,6-литрового двигателя имеется трехскоростной «автомат», а для 1,8- литрового — четырехскоростной с электронным селектором диапазонов.

Реечный рулевой механизм снабжается сервоусилителем только в исполнении LSi; тормоза, напротив, имеют сервопривод вне зависимости от варианта исполнения машины, а по выбору могут поставляться и о антиблокировочной системой. Передние тормоза здесь дисковые, а задние — барабанные. Подвеска — полностью независимая («свечная») и спереди, и сзади. 11о душка безопасности на автомобилях Geo Prism является элементом стандартной комплектации, а тахометр, напротив, заказывается и оплачивается особо. Встроенных радиокомбайнов для этой модели предлагается два на выбор, оба марки Delco.

Автомобиль в своей основе, конечно же, японский; на сей раз это — Toyota модели Corolla. Но выпускается он не в Японии и даже не в Канаде, а в самой что ни на есть Америке, — в калифорнийском городке Фремонт, где расположен ультрасовременный завод NUMMI (New United Motor Manufacturing Incorporated), совместно построенный и эксплуатируемый фирмами Toyota и General Motors. В спектре моделей Geo эта машина занимает то же примерно место, что большой Caprice в производственной программе «большого» отделения Chevrolet, — место четырехдверного «семейного» седана.

Новый Geo Prism покрупней предыдущей модели, хотя и ненамного. Он предлагается в двух вариантах: «базовом», подешевле, и более дорогом LSi. Двигатель — рядный 4-цилиндровый, с многоточечным впрыском (карбюраторных моторов на автомобилях Geo нет вовсе), рабочим объемом 1,6 л, с двумя верхнерасположенными распредвалами и четырьмя клапанами на каждый цилиндр; отдача составляет 108 л. с. при 6000 об/мин. По желанию и за отдельную плату двигатель может поставлять-со стереокассетником, другой с лазерным проигрывателем. Предусмотрена также установка в салоне кондиционера (за отдельную плату), а в крыше автомобиля може т быть сделан «световой люк», сдвигаемый электроприводом.

