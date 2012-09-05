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Генри Форд
14 Февраля 2017
Теги: авто

Генри Форд родился 30 июля 1863 года на ферме в штате Мичиган, не далеко от г. Детройта. В 12 лет он впервые увидел локомобиль (телега с установленной на нее паровой машиной, вместо лошади) и окончательно влюбился в механизмы и машины. В 15 лет он мог самостоятельно починить любые часы, а в 16 лет он уже начал сам управлять локомобилем.

В 1885 году Г. Форд уже мог самостоятельно ремонтировать двигатели Отто, завозимые в США из Германии, а в 1887 году он самостоятельно сконструировал и изготовил (на базе двигателя Н. Отто) «свою модель» двигателя.

В 1890 году Г. Форд сконструировал, изготовил и испытал уже двухцилиндровый двигатель, а в 1892 году он изготовил и испытал свой первый автомобиль с двухцилиндровым двигателем мощностью 4 л. с. Это была первая американская «газолиновая тележка» в Детройте. Правда, относились к ней все как к бедствию или неприятному происшествию: она создавала много шума, дыма и сильно пугала лошадей и пешеходов, мешая их движению.

Проездив на этой «тележке» 1895...1896 годы, Г. Форд продал ее за 200 долларов жителю Детройта Ч. Эйнсми и на вырученные деньги в 1896 году он приступил к постройке своего второго автомобиля.

В 1903 году, оставив пост главного инженера «Детройтской автомобильной компании», которая выпускала дорогие автомобили высшего класса «Кадиллак» и «Линкольн», Г. Форд создает (при финансовой поддержке богатого торговца углем и других пайщиков-компаньонов) свою «Фордов- скую автомобильную компанию» и начинает выпуск более простых и дешевых автомобилей, постоянно увеличивая их выпуск и улучшая их качество.


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