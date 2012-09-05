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Генераторы переменного тока
24 Февраля 2017
Теги: авто

В качестве выпрямителей переменного тока раньше применялись габаритные селеновые выпрямители, а в настоящее время применяются в основном встроенные в генератор малогабаритные кремниевые полупроводниковые выпрямители. Однако, генераторы переменного тока имеют меньший КПД: 0,55 - против 0,65, и требуют хорошего охлаждения.

Катушка зажигания (индукционная катушка) служит для преобразования тока низкого напряжения 12 В в ток высокого напряжения (16...26...46) тысяч вольт. Катушка состоит из сердечника - из изолированных пластин мягкого железа и двух обмоток: первичной 13 - с малым числом витков (300...330) витков толстой (0,8 мм) поволоки и вторичной 14 - с большим числом витков (16.26.46 тыс.) тонкой (0,1 мм) проволоки.

Один конец первичной обмотки соединен с прерывателем тока низкого напряжения, а другой - через клемму ВК, сопротивление ВКБ, выключатель зажигания, включатель стартера - с клеммой аккумуляторной батареи.

Один конец вторичной обмотки соединен с первичной обмоткой, а другой, через подавительное сопротивление, соединяется с разносной пластиной ротора 4 распределителя тока высокого напряжения.

Прерыватель тока низкого напряжения и распределитель тока высокого напряжения объединены в одном приборе, называемом прерыватель-распределитель.


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