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General Re
14 Марта 2017
Теги: авто

Особенностью нашего Центра Страхования является наличие огромной клиентской базы, которая постоянно пополняется новыми заказчиками наших услуг. General Re отличается рядом преимуществ, которых нет у подобных компаний. Наша профессиональная команда с особым вниманием относится к своей клиентуре, учитывая каждый риск, которому она подвержена. С использованием индивидуальных подходов нашим специалистам удается находить наиболее оптимальные решения и реализовать их в минимальные сроки. Мы относимся к страхованию, как к творческому процессу, который основывается на опыте и профессионализме. 

За все время деятельности нам удалось собрать крупнейшую аналитическую базу страхового рынка. Кроме этого мы являемся официальными представителями двадцати шести ведущих казахских страховых компаний. Доказанные методы и подходы к процессу управления рисками, которые используются нашими специалистами повышают эффективность затрат, вложенных в страхование. Именно поэтому нас считают универсальным страховым агентством, специализирующимся на методах профессионального размещения страховых рисков. Основным направлением нашей профессиональной деятельности является корпоративная страховка авто. Однако нашими услугами часто пользуются физические лица. 

Если вам нужно купить обязательную страховку автотранспорта, лучше сделать это в нашем агентстве. Мы гарантируем каждому нашему заказчику высококачественные услуги по распределению рисков. Кроме этого мы придерживаемся открытой и прозрачной политике об условиях или же составе страхования. Соответственно любой наш клиент будет полностью в курсе выполняемых нашими агентами работ. У нас вы можете заказать медицинское страхование, которое сейчас считается наиболее подходящим инструментом социальной защиты персонала любой компании. 

Мы предлагаем также услуги по обязательному страхованию сотрудников, так называемое авиационное страхование, а также страхование разных нефтяных операций. Наиболее востребованным сейчас считается страхование автомобиля, которое защищает автовладельцев от разных рисков или же происшествий. Такое страхование вместе с Автокаско вы легко можете заказать в нашем агентстве. Кроме этого General Re предлагает желающим страхование имущества, которое является добровольным и считается сейчас очень популярным видом страхования. Пенсионеры могут воспользоваться у нас аннуитетом, который является уникальным видом страхования, позволяющим населению воспользоваться частью пенсионных накоплений, сохраняя при этом пенсионные выплаты, а также получая гарантии на сохранность имеющихся денежных средств.

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