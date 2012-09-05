Отличительной особенностью Geely Atlas является органичное сочетание
практичности и красоты. Дизайнерское исполнение модели заслуживает
особой похвалы. На таком авто водитель с пассажирами ощущают настоящее
удовольствие. Флагманский кроссовер доступен в различной комплектации. А
чтобы проверить его на ходу желающие могут записаться на тест-драйв.
Будущих владельцев Джили ждут яркие эмоции и масса приятных впечатлений.
Кроме этого потенциальные покупатели смогут воспользоваться отличным
предложением официальных дилеров, приобретая модель на 100 тыс. руб.
дешевле.
Кроме этого купить джили в Ижевске могут по наиболее выгодной
программе Трейд-Ин. Такая программа позволяет приобрести новое авто за
стоимость старого, оплачивая лишь разницу. По Трейд-Ин возможно
приобретение всех комплектаций текущего года Джили Атлас. Рассчитана
услуга на каждого владельца собственного авто любой марки с пробегом.
Для этого достаточно сдать данное авто и провести его оценку. Подобная
процедура подразумевает детальное изучение общего состояния авто и
проверку всех узлов или же деталей. Дополнительно автовладельцу придется
собрать необходимую документацию и ознакомиться с условиями.
Предоставить подобную информацию смогут специалисты официального
дилерского представительства Geely.
Приобретение джили атлас 2019 у официального дилера имеет ряд
преимуществ. Кроме гарантийной документации, будущий автовладелец
получает здесь дополнительные сервисные услуги. Джили-Моторс имеет целую
сеть дилерских центров, расположенных в различных городах страны. Здесь
любой желающий сумеет получить нужную информацию и приобрести
подходящую комплектацию Джили по наиболее оптимальной стоимости. А
благодаря программе Trade-in можно купить Джили Атлас без всякого ущерба
личному бюджету. Кроме этого участники такой программы смогут
воспользоваться одноразовой скидкой в сто тыс. руб.
Еще в прошлом году на авторынке появилась новая модификация - geely emgrand x7. Она является последней версией популярнейшего седана данной
марки. Относится высокотехнологичная новинка к С-классу. Особенно
следует выделить эффективное дизайнерское исполнение модели,
вместительный салон, мощнейший двигатель, а также большой багажник.
Такой седан идеально подойдет одновременно для городских автомагистралей
или же поездок за город всей семьей. Emgrand x7 также доступен по
программе Трейд-Ин. А в рамках специального предложения будущие
владельцы модели смогут получить скидку в 50 тыс. руб.