Отличительной особенностью Geely Atlas является органичное сочетание практичности и красоты. Дизайнерское исполнение модели заслуживает особой похвалы. На таком авто водитель с пассажирами ощущают настоящее удовольствие. Флагманский кроссовер доступен в различной комплектации. А чтобы проверить его на ходу желающие могут записаться на тест-драйв. Будущих владельцев Джили ждут яркие эмоции и масса приятных впечатлений. Кроме этого потенциальные покупатели смогут воспользоваться отличным предложением официальных дилеров, приобретая модель на 100 тыс. руб. дешевле.



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Еще в прошлом году на авторынке появилась новая модификация - geely emgrand x7. Она является последней версией популярнейшего седана данной марки. Относится высокотехнологичная новинка к С-классу. Особенно следует выделить эффективное дизайнерское исполнение модели, вместительный салон, мощнейший двигатель, а также большой багажник. Такой седан идеально подойдет одновременно для городских автомагистралей или же поездок за город всей семьей. Emgrand x7 также доступен по программе Трейд-Ин. А в рамках специального предложения будущие владельцы модели смогут получить скидку в 50 тыс. руб.

