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Geely Atlas
18 Июля 2019
Теги: авто

Отличительной особенностью Geely Atlas является органичное сочетание практичности и красоты. Дизайнерское исполнение модели заслуживает особой похвалы. На таком авто водитель с пассажирами ощущают настоящее удовольствие. Флагманский кроссовер доступен в различной комплектации. А чтобы проверить его на ходу желающие могут записаться на тест-драйв. Будущих владельцев Джили ждут яркие эмоции и масса приятных впечатлений. Кроме этого потенциальные покупатели смогут воспользоваться отличным предложением официальных дилеров, приобретая модель на 100 тыс. руб. дешевле.

Кроме этого купить джили в Ижевске могут по наиболее выгодной программе Трейд-Ин. Такая программа позволяет приобрести новое авто за стоимость старого, оплачивая лишь разницу. По Трейд-Ин возможно приобретение всех комплектаций текущего года Джили Атлас. Рассчитана услуга на каждого владельца собственного авто любой марки с пробегом. Для этого достаточно сдать данное авто и провести его оценку. Подобная процедура подразумевает детальное изучение общего состояния авто и проверку всех узлов или же деталей. Дополнительно автовладельцу придется собрать необходимую документацию и ознакомиться с условиями. Предоставить подобную информацию смогут специалисты официального дилерского представительства Geely.

Приобретение джили атлас 2019 у официального дилера имеет ряд преимуществ. Кроме гарантийной документации, будущий автовладелец получает здесь дополнительные сервисные услуги. Джили-Моторс имеет целую сеть дилерских центров, расположенных в различных городах страны. Здесь любой желающий сумеет получить нужную информацию и приобрести подходящую комплектацию Джили по наиболее оптимальной стоимости. А благодаря программе Trade-in можно купить Джили Атлас без всякого ущерба личному бюджету. Кроме этого участники такой программы смогут воспользоваться одноразовой скидкой в сто тыс. руб.

Еще в прошлом году на авторынке появилась новая модификация - geely emgrand x7. Она является последней версией популярнейшего седана данной марки. Относится высокотехнологичная новинка к С-классу. Особенно следует выделить эффективное дизайнерское исполнение модели, вместительный салон, мощнейший двигатель, а также большой багажник. Такой седан идеально подойдет одновременно для городских автомагистралей или же поездок за город всей семьей. Emgrand x7 также доступен по программе Трейд-Ин. А в рамках специального предложения будущие владельцы модели смогут получить скидку в 50 тыс. руб.

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