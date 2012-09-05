Среди автолюбителей российских городов, в том числе и автомобилистов Ульяновска, автомобиль Geely Atlas, с 2018 года появившийся на рынке России, пользуется неплохой репутацией. Это уже привычный, многими любимый автомобиль. В автосалонах автомобили Geely в наличии в Ульяновске всегда пользуются спросом. Популярность к этому кроссоверу пришла из-за его простоты. У него нет того, чтобы сильно ломалось. К примеру, надежная, выполненная по образцу Тойота, автоматическая коробка передач понравилась многим.

Что видим с первого взгляда?

Первому мнению, которое возникает при взгляде на Атлас Про, лучше не доверять. По кузову и его силуэту отличий Atlas Про от Атлас не особенно сильно, хотя видно, что его перерабатывали, и он состоит из новых деталей. Что касается двигателя, то он, как и коробка передачи и подвеска, был изменен сильно. В целом стоит вопрос: улучшилась ли машина?

Что с кузовом?

Общий узнаваемый образ Атлас компания Geely решила оставить, но увеличила у версии ПРО размеры. Размеры Атлас ПРО увеличились на 2,5 см по длине, и 1,9 см по высоте. Ширина при этом осталась, какая и была. Бамперы были поставлены совершенно другой формы, и из-за этого изменился угол на въезд на 2,5 градуса, на выезд на 4,5 градуса. В целом можно сказать, что новый Атлас наконец-то стал кроссовером. Ориентация такой машины – молодёжь, молодая семья. Все внешние элементы машины производят впечатление на покупателя: решетка радиатора, капот, оптика.

Что в салоне?

Салон Atlas Pro очень сильно изменился. Внутри салон смотрится как что среднее, взятое от Atlas, Tugella и Coolray. Больше всего взято, скорее всего, от Tugella: экран центральной консоли, руль и многое другое. Селектор передач – от Coolray. От Атлас передался общий внешний вид салона. Места внутри стало намного больше, но это ощущение складывается еще и из-за того, что высота автомобиля стала больше. По сравнению со старым Атлас, у версии ПРО потолок выше – это чувствуется. Материалы салона выглядят более качественно, чем в старой версии авто. Задний ряд вызывает чувство комфортности и тут может поместиться человек абсолютно любого роста. То, что в машине много места, покажется привлекательных для семейных людей, по этому купить Джили Атлас Про будет оптимальным вариантом для пары с детьми.

Что с багажником?

Багажник остался в неизменном виде. Он всего 378 л, что не так уж и много. Если сложить задние сиденья, то ровный пол не получится. В багажнике есть прикуриватель, сетка для крепления багажа и крючки. Пол багажника устилает не плохой материал, под ним лежит запасное колесо.

Что можно сказать про версию Luxury?

Что касается версии Geely Atlas Pro Luxury 2022, то она дополнительно укомплектована LED фарами дальнего света, сигнализацией без ключа, стеклоочистителем с датчиком дождя, дистанционным открытием окон и многими другими плюшками.

