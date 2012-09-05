Совсем недавно мир всколыхнула новость о том, что самый богатый человек планеты Джефф Безос, глава компании «Amazon», приобрел легендарную усадьбу «Warner Estate» за рекордные для Лос-Анджелеса и окрестностей 165 000 000 долларов.

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Роскошное поместье, общая площадь которого составляет порядка 3,6 Га, расположено в Беверли Хиллз. Оно спроектировано в 1923 году именитым архитектором Полом Уильямсом специально для Гарри Уорнера, основателя компании «Warner Brothers».

Талант легендарного архитектора просматривается во всем: в гармоничном сплетении французского средиземноморского стиля с элементами эпохи Тюдоров, в органичном сочетании разных природных материалов, текстур и форм в отделке. В особняке 7 спальных комнат, 9 санузлов, просторная гостиная, кабинет, бар, сигарная комнаты. К услугам жильцов и гостей гараж на 3 автомобиля, навесы для авто, гостевая парковка на 20 мест. Помимо основного здания, на участке расположены два гостевых дома со всеми удобствами.

Ландшафтный дизайн, воплощенный на территории усадьбы, поражает и впечатляет: мощеные дорожки, бессчетные цветники и палисадники, благоухающие сады, живописные пруды с искусственными скалами, водопадами и мостиками, оранжереи, теплицы. Любоваться красотами можно с просторных террас, обустроенных, как у особняка, так и у гостевых домов.

В легендарном особняке «Warner Estate» устраивались пышные, шумные вечеринки, гостями на которых были все звезды Золотого века Голливуда, в том числе и Мэрилин Монро.

В 1990 году поместье выкупил известный медиамагнат Сэм Геффен, который наполнил дом множеством предметов искусства и старины, превратив его в настоящий музей. Главной достопримечательностью стал мраморный пол, привезенный Геффеном из старинного французского замка. Стоя на этом самом полу, Наполеон Бонапарт сделал предложение своей будущей жене Жозефине Богарне. Кстати, Геффен заплатил за поместье так же рекордные на тот момент 47 500 000 долларов.

Но все же свершившаяся недавно сделка превзошла все возможные ожидания. Что примечательно, решив купить поместье, Безос напрямую связался с Геффеом, обойдясь без посредников.

Кроме особняка «Warner Estate», Джефф Безос является владельцем нескольких элитных жилых пространств: квартир в Нью-Йорке и Вашингтоне, ранчо в Техасе, поместья в Медине.

Источник - https://novostroycity.ru/



