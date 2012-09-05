Где взять деньги срочно на долгий срок

Иногда возникают срочные финансовые проблемы, которые требуют быстрых действий. Занимать деньги у друзей и родственников – плохой вариант, так как финансовый вопрос портит отношения. Альтернатива – это займы в микрофинансовых организациях. Например, обратившись в МФК «Пойдём!», можно получить займ в течение нескольких минут без отказа.

Как взять займ в МФО на долгий срок

Большинство микрофинансовых организаций выдает займы сроком до 30 дней, но есть возможность получить деньги в долг до 12 месяцев. Займ на долгий срок выдается надежному клиенту или под залог недвижимости или транспортного средства. Учитывая, что для того, чтобы стать надежным заемщиком, надо своевременно погасить не менее 5 займов, а это долго, стоит рассмотреть процедуру оформления денег в долг с использованием залога.

Выбрать микрофинансовую организацию. Требуется учитывать базовую процентную ставку, срок кредитования, условия программы лояльности и другие факторы. Подать заявку. В ней указываются срок и сумма кредитования. Заполнение анкетных данных в соответствии с подстрочником. Предоставление скана паспорта и фотографии себя на его фоне для прохождения верификации личности. Привязка банковской карты и номера телефона. Проверка документов на залоговый объект, проведение оценки его стоимости. Подписание договора. Для этого нужно указать в специальном поле код, который придет в смс сообщении на указанный номер телефона. Дождаться рассмотрения заявки и получить деньги.

При наличии любых вопросов можно обратиться за помощью к оператору. Он готов оказать полную информационную поддержку на любом этапе сотрудничества.

Какой залог предоставить

Микрофинансовые организации в качестве залога принимают недвижимость и транспортные средства. Залоговый объект должен принадлежать заемщику и не быть в залоге где-то еще. Если рассматривать автомобиль, то есть различные требования у разных компаний по году его выпуска, марки, модели, технического состояния и так далее.

Важно. МФО обычно выдают не больше 80% от оценочной стоимости залогового объекта, но не более 1 миллиона рублей. Оплату необходимо вносить один или два раза в месяц согласно графику погашения.

Дополнительная информация

После погашения задолженности закладная погашается и возвращается заемщику. После этого необходимо снять обременение в установленном законом порядке. Оператор контакт центра готов рассказать, что именно требуется делать, чтобы снять обременение.

Если у клиента возникают проблемы со своевременной оплатой, то лучше сразу обратиться к кредитору для оформления рефинансирования или реструктуризации. Это позволит сохранить отношения с кредитором, остаться в графике и снизить долговое бремя.



