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Где в мире вызвать такси выгоднее всего?
23 Декабря 2016

Россияне часто жалуются на сумасшедшие тарифы городских такси, но на самом деле, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Во многих странах мира цены на подобную услугу намного дороже. Москва, по рейтингу нашего маленького исследования, находится на 4 месте по дешевизне такси. Так что радуйтесь своей синице в руках и не жалуйтесь.

 

Где вызвать такси дешевле всего? Давайте об этом поговорим.

 

Рейтинг такси мира по стоимости услуг

  1. Первое почетное место по дешевизне такси принадлежит индийскому городу Дэли. Тут за наши 1000 рублей можно проехать целых 216 километров. Катайся себе - не хочу. Кстати, в Индии, кроме привычных нам такси, есть экзотичные велорикши. Это древняя традиция, которая сохранилась до наших дней. На таком транспортном средстве, конечно, будете двигаться медленнее, но зато новые яркие впечатления вам обеспечены.

  2. Второе место занимает Китай. Тут за те же самые пресловутые 1000 российских рублей можно проехать 193 километра. Пекин заслуженно завоевал славу одного из самых выгодных в плане услуг такси городов. Кстати, не удивляйтесь, если встретите увидите женщину-таксиста - в Китае это не редкость. Женщины более аккуратные и внимательные водители, лихачеством не отличаются, так что попав в такую машину можете быть уверены в своей безопасности.

  3. Третье место принадлежит Варшаве. Тут за 1000 рублей можно проехать на порядок меньше - 64 километра.

  4. А вот мы добрались до четвертого места. Как было сказано выше, его занимает Москва. Тут по усредненным показателям за 1000 рублей можно проехать 47 километров. Дальше цены значительно растут.

  5. Пятое место принадлежит Вашингтону. За наши 1000 рублей  больше, чем 29 километров вы там не проедете. Далее идут столицы европейских держав. Цены тут порядочно кусаются, особенно норовят обмануть иностранцев, так что будьте бдительны во время путешествий.

  6. Шестое место занимает Мадрид. За 1000 рублей вы проедете 21 километр.

  7. Седьмое место принадлежит самой романтической столице мира - Парижу. Любовь любовью, а кушать хочется всем, и таксистам тоже. На 1000 рублей (конечно, в переводе на местные деньги) тут сильно не разгуляешься. Можно проехать всего 19 километров.

  8. Германия тоже не радует своими ценами. Берлин занимает восьмую позицию и на обозначенную стоимость пассажир проедет не более 13 км. НО… в этом городе действует 30% скидка для пенсионеров и женщин. Хоть в одном городе уделяют особое внимание представительницам прекрасного пола.

  9. Одно из самых дорогих такси в мире - в Лондоне. Но, на самом деле, английские черные кэбы - это бренд и традиция. Лондонские таксисты самые дружелюбные и профессиональные в мире. Они прекрасно ориентируются не только во всех улицах города (без GPS, заметьте), но и осведомлены о культурных событиях столицы. С таким водителем вы точно доедете до места назначения. Однако выложить за поездку придется немало. Обязательно нужно еще заплатить 10-15% от ее стоимости чаевых.

  10. И, наконец, лидер нашего рейтинга - Амстердам. За 1000 рублей тут вы проедете 11 километров. Проще и быстрее пешком, уж поверьте.

Заказывать такси в любой точке мира можно по телефону или по интернету. Каждый путешественник сам выбирает наиболее удобный способ заказа.

 


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