Где покупать вместо Айхерб?

В связи с последними событиями в сфере политики зарубежные компании, в т. ч. популярный iHerb (Айхерб), заявляют об уходе с российского и белорусского рынков. Население в панике, ведь миллионы покупателей утратили доступ к крупному маркетплейсу, где продавались витамины и БАДы проверенных марок. Всем приходится прерывать прием привычных препаратов, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья. Люди лишаются прежней поддержки. Усугубляет ситуацию постоянный стресс, который сейчас испытывают жители практически всей планеты.

Где искать альтернативу iHerb?

Покупатели не согласны на приобретение менее качественной продукции, переход на неизвестные марки. И никто не знает, какого качества препараты представлены на аптечных полках. Добавки нередко содержат большое количество активных веществ, несовместимых друг с другом. Эффективность витаминного комплекса зависит от технологии изготовления, соблюдения правил доставки и хранения. Сомневаться в качестве продукции iHerb не приходилось. Но что делать теперь – после ухода компании с российского рынка?

Иногда резкая смена обстановки заставляет людей искать новые, лучшие, решения. Они присматриваются к тому, что всегда было рядом и не замечалось. Мировые гиганты вроде iHerb (Айхерб) просто затмевали собой такую Компанию, как Siberian Wellness. Ранее фирма называлась «Сибирское Здоровье» и была основным российским поставщиком биологически активных добавок. Товары Сибирского Здоровья заказывали не только в нашей стране, но и более чем в 60 странах мира. Теперь же пришло время вновь обратить внимание на этот бренд.

Почему стоит выбрать Siberian Wellness?

Научный центр и производственное предприятие находятся в Сибири. Продукция производится с использованием компонентов, вобравших в себя всю силу сибирской природы. Компания Siberian Wellness – это новые технологии, усовершенствованные формулы, современные разработки в сфере производства товаров для красоты и здоровья. С 1996 года Компания выпускает товары для поддержания здоровья, восстановления организма, ухода за кожей и волосами. Большая часть средств содержит натуральные экстракты сибирских растений.

В 2017 году Siberian Wellness оказалась на 2 месте в рейтинге лучших российских предприятий, выпускающих товары для здоровья. Продукция производится на территории России. Здесь же разрабатываются новые препараты и косметические средства. Этому бренду отдают предпочтение сотни тысяч покупателей.

Безопасность, результативность и доступность

Цены в Siberian Wellness весьма демократичны. Каталоги содержат витаминные комплексы, спортивное питание, травяные сборы, уходовую и декоративную косметику. Выбор более скромен, чем в iHerb, но вполне достаточен для защиты своего организма. По качеству же продукция ничем не отличается от зарубежных аналогов.

Вся продукция производится из безопасных и эффективных компонентов. Применяются только легкоусвояемые виды витаминов. Представлен широкий ассортимент средств, содержащих экстракты сибирских и дальневосточных растений. В состав препаратов и косметики не входят сульфаты, парабены и другие вредные вещества.

Особой популярностью пользуются препараты с омегой-3, витамином D, комплексом минералов. Предлагаются разные формы пищевых добавок, которые подходят людям всех возрастов.

Siberian Wellness – не только заменитель iHerb. Это успешная отечественная Компания с хорошей репутацией, которая заботится о природе. Компания постоянно реализует экологические проекты, развивает собственный фонд по защите окружающей среды. Она много времени уделяет защите дикой природы. Каждый Клиент может делать вклад в продвижение экологических проектов, заказывая продукцию Siberian Wellness.

После небольшой регистрации на https://ru.siberianhealth.com/ru/shop/page/how-to-order/ покупатель получает кэшбэк. На этой же странице есть инструкция по оформлению заказов. При возникновении затруднений можно позвонить на горячую линию.









