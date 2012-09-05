В современном мире все больше людей пользуются не только рублями со своих карт, которые выпущены популярными банками, но и другими валютами для оплаты покупок, услуг, инвестирования, или получения оплаты за работу.

Многие фрилансеры получают рубли или доллары на кошельки Яндекс.Деньги (ЮMoney), Киви, Вебмани и иностранные кошельки. Опытные и не очень опытные инвесторы покупают криптовалюту, а после роста курса продают ее и выводят на карты банков или кошельки (благо многие кошельки ввели возможность бесконтактной оплаты телефоном, если гаджет это поддерживает). Некоторые для инвестиций покупают доллары, как в офисах, так и онлайн.

И как раз для реализации всего этого, для обмена одной валюты на другую, для покупки и продажи удобно и часто выгодно воспользоваться не офисом или биржей, а онлайн обменником электронных валют, таким как 100monet.pro.



Как выбрать обменник?



Для выбора обменника лучшим способом сравнения сервисов и знакомства со всеми параметрами и отзывами являются мониторинги обменных пунктов, которые можно найти в интернете.

Это независимые площадки, которые публикуют курсы, резервы, время работы, способ обмена, а также независимые отзывы.



Рекомендуется выбирать площадку со сроком работы от 1 года, а также учитывать плохие отзывы, и их соотношение к числу хороших.



Как работают обменники?

В обменниках электронных валют можно найти интересующую вас валютную пару (с какой на какую валюту произвести обмен). Не во всех обменниках можно найти нужный вариант, поэтому стоит обращать на это внимание.



Далее, выбрав нужное направление обмена, вам нужно будет заполнить заявку на обмен. Перед этим рекомендуется обратить внимание на курс обмена и сравнить его в нескольких обменниках. Также нужно обратить внимание на количество резервов, чтобы у обменника хватило средств вам перевести. После этого важно узнать, в каком режиме работает обменник, ведь если это ручной режим, то при заполнении заявки ночью – вывод средств, скорее всего, будет только на утро следующего дня.

В обменниках имеется возможность связи с оператором. После заполнения заявки вам необходимо связаться с оператором и уточнить реквизиты для совершения перевода.



Когда оператор получить средства с вашей стороны, он произведет обмен и выведет нужную сумму по указанным вам реквизитам с учетом курса, прописанного на сайте.



При правильном и серьезном подходе к выбору обменника проблем в обмене не возникнет.