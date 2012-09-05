Роскомнадзор постоянно ужесточает контроль над букмекерскими конторами, стараясь ограничить их деятельность на территории России. В запретный список попала и контора Пин Ап, который недоступен для россиян. Однако существуют обходные пути, позволяющие преодолеть блокировку регулирующего органа и продолжить ставить на выбранные спортивные или киберспортивные события. Одним из таких путей является пин ап бет рабочий зеркало - альтернативный ресурс букмекера, воспользоваться которым сможет любой беттор. Зеркало имеет все необходимое для оффшора - юр. адрес на кипрском острове, лицензию Кюросао, а также платежный агент, находящийся на Мальте. Благодаря такой географии, букмекер не платит налоги, составляющие 13 процентов от своего выигрыша. Следовательно, пользователи данного ресурса получают максимальную выгоду.



Букмекеры, у которых отсутствует российская лицензия, особое внимание уделяют вопросам безопасности бетторов, конфиденциальности, удобству работы, а также наличия дополнительных фишек. В этом отношении Pin-Up является образцовым букмекером. Над созданием альтернативного ресурса БК работали непосредственно разработчики Пин-Ап. Благодаря этому был достигнут нужный уровень безопасности. Зеркало является точным дубликатом официального веб-сайта конторы, обладающим аналогичными условиями ставок, интерфейсом и функционалом. То же самое можно сказать о бонусных программах БК, которые полностью совпадают с аналогичными программами на портале конторы. Повторно регистрироваться на этом ресурсе беттору не требуется. Если он имеет учетную запись на официальном портале, сможет использовать имеющиеся персональные данные.





Загрузка зеркала Пин-Ап-Бет



Загружается зеркало в считанные секунды, благодаря чему бетторы экономят немало времени. В любом случае альтернативный ресурс работает намного быстрее VPN-сервисов. Чтобы зайти на альтернативный веб-сайт, достаточно найти рабочую ссылку. Здесь возникают некоторые сложности. Дело в том, что представители Роскомнадзора активно блокируют альтернативные адреса. Следовательно, такие линки "живут" один-два дня. Зеркало Пин-Ап-Бет является идентичным основному ресурсу сервисом. Единственное различие заключается в доменном имени. Чтобы обойти ограничения азартные бетторы используют дубликаты.



Для поиска актуальных ссылок лучше воспользоваться официальными каналами виртуального букмекера. Использование альтернативных адресов совершенно безопасно для любого пользователя. Подобные системы находятся под постоянным контролем специалистов официального веб-сайта БК и в случае обнаружения каких-либо отклонений они моментально принимают соответствующие меры. Чтобы найти рабочий доменной адрес зеркала, можно воспользоваться службой техподдержки и запросить его через электронную почту. Некоторые пользователи предпочитают искать линки в онлайн-чате. Не менее эффективными являются телеграм-каналы @Pinupchat и @Pinupbet. У букмекера есть и своя группа в Viber, которая также идеально подходит для поиска актуальных ссылок. Аналогичное можно сказать и о пабликах Пин-Ап в Instagram, Facebook или же в ВК.