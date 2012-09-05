Коробка передач считается одной из важнейших узлов любого современного авто. Это касается и моделей Skoda. Следовательно, при отказе данного узла требуется срочный ремонт, чтобы обеспечить полноценную и длительную эксплуатацию авто. В противном случае автовладельцу придется приобретать дорогостоящее оборудование и выполнять замену старого КПП. Выполняется ремонт кпп шкода в Минске опытными мастерами сервис-центра. Здесь можно заказать подобные услуги для любых модификаций автомобилей Skoda. Выполняется ремонт с использованием только оригинальных комплектующих. А автовладелец получает гарантию на любые проведенные работы.



Коробка передач в модификациях Skoda бывает механической или же автоматической. Это сложнейшая часть авто, обеспечивающая комфортное вождение. Однако КПП требует соответствующего ухода и своевременного ремонта. Автоцентр предлагает официальный сервис Skoda в Минске https://www.minsk.skoda-auto.by/ по наиболее выгодным для владельцев данной марки тарифам. Здесь же выполняется качественно обслуживание любой модификации Skoda. Существует несколько причин, по которым необходимо провести ремонтные работы КПП. Одним из них является износ коробки передач или ее отдельных частей. Это вызвано длительной эксплуатацией транспортного средства. Большой пробег и исчерпание срока службы вызывает износ конструкционных элементов КПП.



Часто возникают проблемы при нажатии педали сцепления. Причиной этому может быть неправильного регулировка или же отказ сцепления по причине износа. В подобных случаях также требуется ремонт АКПП или же КПП. Многие водители меняют масло очень редко или же используют смазочную смесь в недостаточных объемах. Это приводит к поломке трансмиссии и поломке двигателя. В подобных ситуациях ремонт коробки передач уже не поможет. Придется менять двигатель и трансмиссию, а это связано с огромными затратами. Производитель дает владельцам Skoda определенные рекомендации. Касаются они управления и обслуживания. Порядок переключения скоростей также имеет свои правила. Если водитель игнорирует такие рекомендации, коробка передач непременно сломается.



Качественный ремонт АКПП или КПП могут выполнить лишь профессионалы. Работают они с использованием качественного оборудования. Это инновационные измерительные приборы, оригинальные детали и точные инструменты. Автоцентр Skoda предлагает услуги высококвалифицированных специалистов с огромным опытом работы в данном направлении. Они справляются с самыми нестандартными и сложными задачами. Перед ремонтом мастера автоцентра определят объемы предстоящих работ, назовут точную стоимость и выявят детали, которые нужно менять.



Ремонтные работы в автоцентре проводятся максимально оперативно, без малейших задержек. Особенно это касается механических коробок передач, которыми в основном оснащаются большинство современных модификаций авто. Благодаря своевременному ремонту, неисправность будет ликвидирована максимально быстро. Это поможет спасти от повреждения или же поломок остальные комплектующие. Также здесь можно восстановить трансмиссию, пользуясь послегарантийными и гарантийными услугами по ремонту авто Skoda. При замене неисправных комплектующих мастера устанавливают исключительно оригинальные детали, поставляемые самим производителем. Выполняется подобный ремонт с использованием необходимого оборудования, специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Мастера центра грамотно и быстро демонтируют пришедшие в негодность и сломанные комплектующие. Если неисправности легкие, коробка передач не снимается. Ремонт выполняется прямо на машине.

