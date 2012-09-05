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Где можно помыть автомобиль?
13 Февраля 2018
Теги: авто

Сегодня практически у каждой семьи есть свой «железный конь». И под данным словосочетанием понимается автомобиль. При этом он может быть в одной семье не одним. Но так или иначе, за любым автомобилем нужен уход и своевременный ремонт, чтоб он мог вам служить без нареканий долгие годы.

В этой статье речь пойдет именно об уходе кузова. Как и квартира, автомобиль нуждается в периодической уборке - к такому роду уборке и можно отнести мытье кузова автомобиля.


Как и где можно помыть кузов своей машины?

Рассмотрим наиболее распространенные и популярные варианты.

Пойдем, начиная от самого бюджетного, до самого дорого.

  • Ручной способ. Данный способ был популярен лет 10 назад, до появления автоматических моек. Но, некоторые до сих пор предпочитают именно его. В основном люди, которые имеют свои загородные дома с участком. Для такого способа, достаточно лишь купить губку для мытья кузова и автошампунь, которые продаются в любых специализированных магазинах и гипермаркетах. Занимает довольно много времени и качество мытья зависит от самого владельца автомобиля.
  • С помощью мойки высокого давления с нагревом. Этот способ значительно упрощает данную процедуру, но для начала на такое оборудование придется потратиться. И опять же этот способ подходит для частного сектора с отдельными участками, поскольку для оборудования необходимо электропитание, а в многоэтажных домах нельзя просто вывести розетку на улицу и мыть там свой автомобиль в общих дворах. Как минимум это будет накладно, да и соседи ваши по дому будут весьма недовольны лужам, которые вы оставите после себя.

  • Мойки самообслуживания. Вот самый удобный и довольно бюджетный способ помыть свой автомобиль в городе. Мойка такая не займет много времени, поскольку они оснащены довольно мощным оборудованием, которое с легкостью отмывает даже сильную грязь. И мытье легкового автомобиля составит около 100-150 рублей. Экономит время и нервы.
  • Для тех, кто не хочет мыть свой автомобиль самостоятельно, и хочет отдохнуть во время этой процедуры. Есть специальные сервисы, где вы можете оставить свой автомобиль на помывку, а сами посидеть в комнате ожидания и почитать журнал, попить кофе или посмотреть телевизор, если таковой имеется в сервисе. Но этот вариант будет немного дороже.
  • И самый дорогой вариант мытья автомобиля является портальная мойка. С каждым годом он набирает все большую популярность. Благодаря полностью автоматизированному процессу, вы можете сесть в автомобиль, и во время помывки просто наблюдать за процессом. Автомобиль моется довольно быстро и качественно.

Так или иначе, каждый сам решает для себя, сколько средств и как часто он готов уделить время на опрятный вид своего автомобиля.


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тут были комменты. RIP!






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