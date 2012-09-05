Сегодня практически у каждой семьи есть свой «железный конь». И под данным словосочетанием понимается автомобиль. При этом он может быть в одной семье не одним. Но так или иначе, за любым автомобилем нужен уход и своевременный ремонт, чтоб он мог вам служить без нареканий долгие годы.

В этой статье речь пойдет именно об уходе кузова. Как и квартира, автомобиль нуждается в периодической уборке - к такому роду уборке и можно отнести мытье кузова автомобиля.





Как и где можно помыть кузов своей машины?

Рассмотрим наиболее распространенные и популярные варианты.

Пойдем, начиная от самого бюджетного, до самого дорого.

Ручной способ. Данный способ был популярен лет 10 назад, до появления автоматических моек. Но, некоторые до сих пор предпочитают именно его. В основном люди, которые имеют свои загородные дома с участком. Для такого способа, достаточно лишь купить губку для мытья кузова и автошампунь, которые продаются в любых специализированных магазинах и гипермаркетах. Занимает довольно много времени и качество мытья зависит от самого владельца автомобиля.

С помощью мойки высокого давления с нагревом. Этот способ значительно упрощает данную процедуру, но для начала на такое оборудование придется потратиться. И опять же этот способ подходит для частного сектора с отдельными участками, поскольку для оборудования необходимо электропитание, а в многоэтажных домах нельзя просто вывести розетку на улицу и мыть там свой автомобиль в общих дворах. Как минимум это будет накладно, да и соседи ваши по дому будут весьма недовольны лужам, которые вы оставите после себя.

Мойки самообслуживания. Вот самый удобный и довольно бюджетный способ помыть свой автомобиль в городе. Мойка такая не займет много времени, поскольку они оснащены довольно мощным оборудованием, которое с легкостью отмывает даже сильную грязь. И мытье легкового автомобиля составит около 100-150 рублей. Экономит время и нервы.

Для тех, кто не хочет мыть свой автомобиль самостоятельно, и хочет отдохнуть во время этой процедуры. Есть специальные сервисы, где вы можете оставить свой автомобиль на помывку, а сами посидеть в комнате ожидания и почитать журнал, попить кофе или посмотреть телевизор, если таковой имеется в сервисе. Но этот вариант будет немного дороже.

И самый дорогой вариант мытья автомобиля является портальная мойка. С каждым годом он набирает все большую популярность. Благодаря полностью автоматизированному процессу, вы можете сесть в автомобиль, и во время помывки просто наблюдать за процессом. Автомобиль моется довольно быстро и качественно.

Так или иначе, каждый сам решает для себя, сколько средств и как часто он готов уделить время на опрятный вид своего автомобиля.



