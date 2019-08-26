Вряд ли этот концептуальный автомобиль когда-нибудь пойдет в серию, но, даже будучи в «зародышевом» состоянии, он портит настроение создателям Maybach и Rolls-Royce Phantom.

V-образный шестнадцатицилиндровый мотор шоу-стоппера Cadillac Sixteen имеет объем 13,6 л и максимальную мощность 1000 л.с. Правда, половина цилиндров сделана отключаемой. По-видимому, эта технология уже вскоре найдет применение на серийных машинах от GM.

Внешне же машина впечатляет новым фирменным кадиллаковским дизайном. Напомним, что в том же ключе решены, например, серийные CTS и SRX. Однако очевидно, что при создании тысячесильного 5.67-метрового гиганта стилисты отошли от бескомпромиссной «техногенности» — линии стали более округлыми и, так сказать, неоднозначными. Заметно также и то, что в облике новинки, щеголяющей непропорционально длинным капотом, нашел свое отражение стиль классических автомобилей 20-х годов прошлого века.

Роскошный шоу-стоппер наделен алюминиевым кузовом, а его салону, отделанному лучшими образцами дерева и кожи и буквально напичканному аксессуарами знаменитой марки «Bvlgari», позавидуют уже упоминавшиеся конкуренты.