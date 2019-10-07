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Где лучше начать играть в покер: советы для тех, кто ищет платформу для игры
27 Февраля 2020
Теги: pdd

Как выбрать покерный рум для игры в интернете?

Где лучше начать играть в покер? Этот вопрос важно задать себе в начале покерной карьеры, ведь именно выбор площадки может повлиять на успех и прибыль. Сейчас в сети много площадок, которые предлагают новичкам разные условия. И первая задача – выбрать сайт, где вы сможете получить бонусы для создания первого банкролла.

Об этом и других преимуществах румов мы расскажем в материале.

Какие особенности выделяют качественный ресурс?

Покер в интернете имеет много нюансов. Вам придется хранить свои деньги на сторонних сайтах. Часто румы могут быть недоступны из-за запретов со стороны властей. Нужно, чтобы за столами всегда были соперники. Разберем некоторые особенности площадок для игры:

  • Трафик. Выбирайте рум, на котором есть постоянный приток новых игроков. Также обращайте внимание и на количество регулярных пользователей. Это позволит вам любой момент находить соперников за столами комнаты;

  • Безопасность. Обратите внимание на репутацию площадки. Если рум только что создан, не стоит сразу переводить деньги на его счет. Возможно, это мошенники;

  • Софт. Качество софта важно, если вы намерены долго играть в покер. Интерфейс и оформление влияют на устойчивость вашего внимания и возможность много часов играть в покер без перерывов;

  • Бонусная система. Не упускайте шанс получить поощрения для игроков. Важно, чтобы подарки были доступны игрокам как в начале карьеры, так и на более поздних этапах игры;

  • Техническая поддержка. Вовремя получать помощь профессионалов по любым вопросам – это важный аспект при выборе площадки для игры.


Давайте рассмотрим конкретные платформы, которые предлагают лучшие условия для покера в интернете.

Топ-4 рума для начала покерной карьеры

Сайт https://casinoby.com/ предлагает несколько надёжных площадок, которые точно подойдут новичкам в мире покера.

888poker

Это рум с самыми щедрыми призовыми. Вот только некоторые бонусы, которые смогут получить игроки:

  • 88 долларов за регистрацию. Этот бонус будет переводиться по частям в качестве денег на счет и билетов для участия в турнирах;

  • 10 долларов за первый депозит. При пополнении счета на ваш счет будут зачислены дополнительные деньги;

  • Удвоение первого взноса до 600 долларов. Также потребуется отыграть эти деньги, зарабатывая баллы в комнате;

  • Программа лояльности. Пользователи могут выполнять миссии в комнате и получать за это вознаграждения.

PokerStars

Этот рум выделяется качеством игрового софта. Вы сможете играть в комнате через смартфон или ПК – через программу можно пополнять счет, выводить деньги, проходить регистрацию и верификацию. Приятное оформление, скорость загрузки столов и удобное лобби сделают игру через клиенты Покер Старс прибыльной.

PartyPoker

Рум, в котором можно возвращать до 40% рейкбека. Это самый выгодный бонус из всех, предложенных на площадке. Чем большие ставки вы делаете, тем больший возврат получаете каждый понедельник.

Еще один плюс площадки – наличие различных турниров. Выбирайте понравившуюся серию: есть как быстрые Sit&Go, так и более серьезные МТТ турниры.

PokerDom

Российская комната, в которой можно делать ставки в рублях. Это удобно, поскольку вы сможете выводить деньги через российские банки и совершать пополнение через SMS. Также в руме можно совершать переводы биткоинами.

Приятный трафик, постоянный приток новых игроков и большое количество разных раздач – лишь часть плюсов, которые ждут новых игроков.

Теперь вы знаете, где лучше начать играть в покер – осталось пройти регистрацию и получать удовольствие от каждой раздачи!



Константин

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