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Где купить запчасти для ремонта Hyundai и Mercedes
22 Марта 2018
Теги: авто

Каждое авто после определенной отметки на счетчике пробега требует проведения планового технического обслуживания, которое, в свою очередь, требует запчастей. А если необходим ремонт, тогда все гораздо сложнее – детали нужны серьезнее и дороже. Как же не переплатить и не попасть впросак, покупая автозапчасти для Хюндай и Мерседес? На эти вопросы мы и постараемся дать ответы в нашем кратком обзоре возможных мест приобретения запчастей.

  1. 1. Покупка деталей у дилера

Вариант удобный и хороший, если ваше авто еще на гарантии, а ремонт предстоит не гарантийный. В этом случае можно быть на 100% уверенным в том, что все запчасти точно подойдут на ваш автомобиль и, к тому же, не тратить свое личное время на их подбор. Однако, есть одно «но» – конечная стоимость такого ремонта будет «заоблачной», так как дилеры реализуют запчасти Hyundai по очень завышенным ценам.

  1. 2. Заказ запчастей на частных СТО – «стол заказов»

Все будет также быстро и удобно, как и в случае с дилером, но цены уже будут немного пониже. Здесь же вам и установят все купленные детали. Этот вариант идеален для тех, кто хочет все «под ключ», но в этом случае авто уже должно быть не на гарантии, иначе она просто аннулируется за нарушение условий (несанкционированный ремонт).

  1. 3. Самостоятельная покупка запчастей на авторынке

Приобрести детали можно также и на авторынках. Этот способ очень уважают люди в возрасте, которые желают сэкономить, все пощупать и внимательно осмотреть перед тем, как отдадут свои кровные продавцу. Здесь можно и поторговаться. Недостаток данного способа лишь в том, что он требует много времени.

  1. 4. Заказ запчастей в интернет-магазинах

Самый быстрый и удобный способ купить запчасти Мерседес – это подобрать их в каталоге и заказать через интернет. В случае, если нужные детали есть в наличии на складе поставщика, то доставка почтовой службой займет не более 2-3 рабочих дней. По нашему мнению, это самый выгодный вариант по соотношению затраченного времени и средств.

  1. 5. Покупка деталей на досках объявлений

Самый экономически выгодный, но, в то же время, наиболее рисковый вариант. Заказывая запчасти на досках объявлений, вы рискуете не только лишь попасть на нечестных продавцов, но и ошибиться с подбором, что потом выльется в проблемы с возвратом, так как далеко не каждый частный продавец согласится вернуть средства.

Напоследок, хочется пожелать всем читателям правильного выбора и удачных покупок.


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тут были комменты. RIP!






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