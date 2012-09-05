ВЫВОДЫ

Термин человеческий капитал можно использовать для описания ценности ваших сотрудников как актива. Усиление человеческого капитала за счет найма, удержания и развития должен стать главным приоритетом всех руководителей, а не отдаваться на откуп НИ-департаменту. К сожалению, показатели для данной темы еще мало изучены. А ведь она имеет прямое отношение к стабильной прибыли акционеров (или государства).

Люди каталог шин— это тот фактор развития, который заставляет двигаться вперед все остальные. Прибыль компании зависит от того, каким образом люди используют свои умения и энергию и переводят их в капитал и востребованную покупателями продукцию. Из всех доступных руководителям рычагов повышения прибыли наибольшим потенциалом обладают сотрудники. Пришла пора это признать и разработать верный и надежный подход к оценке важнейшего актива, от которого напрямую зависит прибыль акционеров. Если его можно измерить, значит, им можно управлять. Пора от разговоров переходить к делу.

Человеческий капитал

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

• Экономисты и бухгалтеры пытаются найти способы измерить нематериальные активы — развитие человеческого капитала. Для чего они нужны бизнесу?

• Что собой представляет человеческий капитал? Это сумма знаний всего персонала, которая включает приобретенные навыки, обучение и жизненный опыт. Речь идет также об использовании этих знаний в работе, что, собственно, и приносит реальную прибыль.

• Только объединение трех типов капитала («люди», «структура» и «клиентура») дает желаемый результат: организация становится настолько сплоченной и сбалансированной, что приносит наибольший финансовый капитал (прибыль).