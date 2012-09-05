Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Где купить мотошины в Омске




Где купить мотошины в Омске
17 Ноября 2020
Теги: авто

 

 

ВЫВОДЫ

Термин человеческий капитал можно использовать для описания ценности ваших сотрудников как актива. Усиление человеческого капитала за счет найма, удержания и развития должен стать главным приоритетом всех руководителей, а не отдаваться на откуп НИ-департаменту. К сожалению, показатели для данной темы еще мало изучены. А ведь она имеет прямое отношение к стабильной прибыли акционеров (или государства).

Люди каталог шин— это тот фактор развития, который заставляет двигаться вперед все остальные. Прибыль компании зависит от того, каким образом люди используют свои умения и энергию и переводят их в капитал и востребованную покупателями продукцию. Из всех доступных руководителям рычагов повышения прибыли наибольшим потенциалом обладают сотрудники. Пришла пора это признать и разработать верный и надежный подход к оценке важнейшего актива, от которого напрямую зависит прибыль акционеров. Если его можно измерить, значит, им можно управлять. Пора от разговоров переходить к делу.

Человеческий капитал

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

• Экономисты и бухгалтеры пытаются найти способы измерить нематериальные активы — развитие человеческого капитала. Для чего они нужны бизнесу?

• Что собой представляет человеческий капитал? Это сумма знаний всего персонала, которая включает приобретенные навыки, обучение и жизненный опыт. Речь идет также об использовании этих знаний в работе, что, собственно, и приносит реальную прибыль.

• Только объединение трех типов капитала («люди», «структура» и «клиентура») дает желаемый результат: организация становится настолько сплоченной и сбалансированной, что приносит наибольший финансовый капитал (прибыль).



.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Система контроля... - . (+104)
Передающее устройство (тормозн... - . (+92)
Однокамерный воздухоосушитель... - . (+114)
Трансопергрупп: грузоперевозки... - . (+103)
Замедлители - . (+83)
Автостекла для спецтехники и г... - . (+142)
Новый грузовик КамАЗ: особенно... - . (+103)
Pin Up – нереальные коэффициен... - . (+129)
Управление тормозной системой ... - . (+104)
Роскошь высшей пробы... - . (+126)
Обработаем заранее... - . (+84)
Награда за датчик... - . (+62)
Спасла старая любовь... - . (+111)
Станьте в ряд - . (+123)
Рено Сандеро Степвей Сити... - . (+131)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке