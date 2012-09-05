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Где купить Hyundai в Краснодаре
30 Декабря 2021
Теги: авто

Корейский производитель автомобиль Hyundai считается одним из самых популярных, надежных и безопасных автомобилей. Модельный ряд Hyundai представляется в широком выборе: седаны, кроссоверы и минивэны. Все автомобили выполнены в качественном исполнении, можно подобрать автомобиль любой комплектации, расцветки и модификации. Покупатель сможет подобрать для себя самый оптимальный вариант.

Юг-Авто – официальный дилерский центр (Hyundai Краснодар). В автосалоне представлены наиболее популярные модели корейского производителя. Большой выбор модельного рядя седанов представлен марками Sonata, Solaris, Elantra; кроссоверов – Santa Fe, Tucson, Tucson N Line, Palisade, Creta; микроавтобусов – Н-1. Автосалон Хендай Краснодар предлагает покупателям не только оптимальный вариант в выборе модели автомобиля, но и ее комплектации.


Предложения автосалона

Официальный центр Hyundai предлагает своим покупателям не только приобретение новых автомобилей Hyundai, но и осуществляет продажу автомобилей с пробегом. Все сделки осуществляются с полной безопасностью. Перед продажей все автомобили проходят предпродажную проверку. Автосалон «Юг-Авто» предлагает покупателям приобретение оригинальных запчастей, которые продаются по самым оптимальным и выгодным ценам. Также дилер предлагает гарантийное и сервисное обслуживание автомобиля.


Преимущества дилерского центра

Автосалон «Юг-Авто» известен покупателям не только на территории Краснодара, но и на всей территории Краснодарского края. Автосалон обладает многочисленными достоинствами, которые оценивают покупатели автомобилей. Покупатели оценивают следующие наиболее важные преимущества:

- приобретение автомобилей Hyundai с индивидуальным подходом, то есть индивидуальный подход в подборе комплектации;

- возможность использования услуги тест-драйва, которая позволяет покупателю испробовать и оценить выбранный автомобиль;

- большой выбор модельного ряда, цветовой гаммы и модификации автомобилей;

- выгодные условия и честная стоимость на авто.

При поиске в Краснодаре или Краснодарском крае надежного автомобиля Hyundai, стоит остановить свой выбор именно на автосалоне «Юг-Авто», который гарантированно сможет подобрать оптимальную модель и комплектацию авто.

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