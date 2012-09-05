В цивилизованном обществе для поддержания привычного уклада вещей людям нужны деньги. Финансовое благополучие определяет статусные позиции, положение в обществе и образ жизни. Чтобы получить определенные блага или услуги, за них нужно заплатить. Наличие денег влияет на здоровье (качество пищи, воды, медикаментов), на способы проведения досуга, на ценностные ориентации.

Согласно данным украинского Госстата, почти полмиллиона украинцев получали доход ниже прожиточного минимума. Это значит, что люди находятся за чертой бедности. Подобное явление имеет тенденцию к возрастанию, а это влечет за собой такие опасные последствия как тотальное ухудшение качества жизни, рост преступности и теневого сектора экономики.

Картина не видится радужной, и многих среднестатистических граждан, которых можно причислить к среднему классу накрывает проблема, связанная с необходимостью получить быстрые кредиты на карточку. Ниже рассмотрим основные способы улучшения финансового положения.





Где взять кредит, если нет денег на самое необходимое

Банковские учреждения. Идти в банк — первая мысль, приходящая в голову среднестатистическому человеку. На скорость рассчитывать не стоит, процесс рассмотрения и принятия заявки сложный. Взять деньги в долг срочно — значит подписаться на платежи по страхованию и дополнительные траты. Частные кредиторы. Физические лица, которые (в теории) имеют лицензию и юридические основания для выдачи финансов. Проблема в добросовестности и высоких процентах. Лучше трезво подумать и не совершать импульсивных действий. Под рекламой могут скрываться обычные аферисты, которые забирают последние деньги. Микрокредитные организации. Это юридически зарегистрированные компании с банковским лицензированием, осуществляющие услуги потребительского кредитования гражданам. Взять кредит на карточку быстро гораздо проще, чем в банках. Понадобится паспорт и код. Если выбор кажется оптимальным, то обратитесь в MyCredit. Эта МФО является одной из ведущих на финансовом рынке. Ломбарды. Особенностью получения средств подобным способом является залог, который оценивают сотрудники ломбарда. На основании оценки потребителю выплачивают сумму. Из недостатков: не у всех под рукой есть вещь, которую примет ломбард — компьютер, телефон, драгоценные украшения, столовое серебро. Сумма, которую вам считают нужной выплатить, может не соответствовать реальным потребностям. Залогового имущества легко лишиться. Бывают случаи, когда вещь из ломбарда возвращалась безвозвратно испорченной. Быстрый кредит онлайн на карточку таким способом брать не слишком удобно.





Особенности получения займа на карточку

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