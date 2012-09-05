Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Газпромнефть-Региональные продажи




Газпромнефть-Региональные продажи
23 Мая 2018

Сегодня Газпромнефть-Региональные продажи имеет развитую сеть складов нефтепродуктов и нефтебаз, которая охватывает основные области или же регионы страны. Это позволяет корпорации добиться высочайшей скорости доставок, а также удобства открузок собственной фирменной продукции для заказчиков со всей страны. Склады нефтепродуктов или же нефти являются сверхсовременными комплексами зданий, обеспечивающих безопасное хранение не менее двадцати тыс. кубометров продукции. Кроме этого они позволяют отпускать и своевременно поставлять продукцию в любых объемах, даже крупными партиями. Каждый из объектов - склады топлива или же базы ГСМ обустроены в полном соответствии с высочайшими стандартами и нормами безопасности. Особое внимание корпорация уделяет требованиям защиты окружающей среды, которые нередко пренебрегаются иными поставщиками ГСМ.

Корпорация владеет собственной лабораторией. Именно здесь проводятся пробы, которые позволяют соблюдать непревзойденное качество продукции. Ежемесячно в лаборатории производится около десяти тыс. проб. Такой подход помогает специалистам вовремя реагировать на любые изменения характеристик продукции. Поэтому клиентура всегда получает исключительно качественные нефтепродукты. Ответственное отношение к аспектам хранения нефти, а также техническому оснащению функционирующих объектов позволяет избежать любых аварийных ситуаций. А периодическая модернизация каждого такого склада ГСМ позволяет добиться высоких стандартов обслуживания.

Благодаря использованию передовых технологических достижений корпорации удалось организовать такой сервис, как онлайн-обслуживание. Отныне посредством веб-ресурса Газпромнефть-Региональные продажи возможно заказать любые объемы ГСМ или же топлива, выбирая при этом ближайший склад или же нефтебазу. Кроме этого потенциальные заказчики могут контролировать онлайн доступные остатки. Воспользоваться услугами корпорации смогут исключительно индивидуальные предприниматели или же юр. лица. Прежде чем закупить ГСМ или же топливо, необходима подача заявки, которую можно оформить прямо онлайн.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке