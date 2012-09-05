Сегодня Газпромнефть-Региональные продажи имеет развитую сеть складов нефтепродуктов и нефтебаз, которая охватывает основные области или же регионы страны. Это позволяет корпорации добиться высочайшей скорости доставок, а также удобства открузок собственной фирменной продукции для заказчиков со всей страны. Склады нефтепродуктов или же нефти являются сверхсовременными комплексами зданий, обеспечивающих безопасное хранение не менее двадцати тыс. кубометров продукции. Кроме этого они позволяют отпускать и своевременно поставлять продукцию в любых объемах, даже крупными партиями. Каждый из объектов - склады топлива или же базы ГСМ обустроены в полном соответствии с высочайшими стандартами и нормами безопасности. Особое внимание корпорация уделяет требованиям защиты окружающей среды, которые нередко пренебрегаются иными поставщиками ГСМ.



Корпорация владеет собственной лабораторией. Именно здесь проводятся пробы, которые позволяют соблюдать непревзойденное качество продукции. Ежемесячно в лаборатории производится около десяти тыс. проб. Такой подход помогает специалистам вовремя реагировать на любые изменения характеристик продукции. Поэтому клиентура всегда получает исключительно качественные нефтепродукты. Ответственное отношение к аспектам хранения нефти, а также техническому оснащению функционирующих объектов позволяет избежать любых аварийных ситуаций. А периодическая модернизация каждого такого склада ГСМ позволяет добиться высоких стандартов обслуживания.



Благодаря использованию передовых технологических достижений корпорации удалось организовать такой сервис, как онлайн-обслуживание. Отныне посредством веб-ресурса Газпромнефть-Региональные продажи возможно заказать любые объемы ГСМ или же топлива, выбирая при этом ближайший склад или же нефтебазу. Кроме этого потенциальные заказчики могут контролировать онлайн доступные остатки. Воспользоваться услугами корпорации смогут исключительно индивидуальные предприниматели или же юр. лица. Прежде чем закупить ГСМ или же топливо, необходима подача заявки, которую можно оформить прямо онлайн.

