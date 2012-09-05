В данной статье мы поговорим про газовые балллоны и основные сферы их пременения. Сфера эксплуатации пропан- бутановых газовых баллонов, которые имею твысоко горючее сжиженное топливо, довольно большая и широкая. Они используются как в быту, так и в промышленности. Но основное свое применение - это бытовое использование. Изделие ёмкостью 27 л прекрасно справляется с хозяйственными нуждами: такая модель баллона может быть подключена к бытовой плите, отопительным котлам. Баллон на 27литров может использоваться и прочим типам газовой техники, которая обычно присутствует на территории загародных домов и дач. . Изделие ёмкостью 27 литров ещё применяется в промышленном секторе . Его используют в ресторанах и барах . Кроме того , он является незаменимым для газосварочных мероприятий или нарезки металла и обогреве промышленных помещений. Давайте рассмотрим технические характеристики модели на 27 литров.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЩИЕ СВОЙСТВА Рабочее давление модели на 27 литров, 1,7МПа Запорное устройство клапан КБ-2латунный вентиль ВБ-2, Масса пустого модели на 27 литров, 12кг Масса сжиженного газа модели на 27 литров (пропана), ,12кг. не более Высота модели на 27 литров, 589мм., не более Диаметр составляет, 300мм. Упакован в Полиэтиленовый пакет со стикером

Приобрести баллон объёмом 27 л возможно на сайте компании электромотор, для этого надо перейти по ссылке https://electromotor.kiev.ua Цены на модель довольно приемлемая. Компани выполняет заказы изделий любых объёмов будет выполнен на указанный адрес точно в сроки.кам, своевременной доставке и безопасности монтажа изделия, которое имеет сжиженное топливо. Бытовое горючее в баллоне, стоимость которого меньше при закупке оптом, выступает в роли взрывоопасного вещества, благодаря чему нужно постоянно придерживаться противопожарных правил и техники безопасности. Приобретая пропановый баллон объемом 27 литров и более на для собственного жилья или государственного предприятия, большинство клиентов отдаёт своё предпочтение высоким характеристи. Не смотря на то, что стоимость топлива полностью соизмерима объёмами заказаной продукции, приобретать большую партию баллонов заранее специалисты не рекомендуют настоятельно. Почему же не стоит покупать много баллонов сразу:

Во-первых, это не безопасно. Хранить такое горючее необходимо при конкретных микроклиматических условиях. Огромное колличество изделий - это концетрация в одном месте горючих смесей. Всегда может возникнуть внештатная ситуация с не предсказуеыми последствиями.

во-вторых, сжиженный газ обладает ограниченными сроками хранения и сбережения. Со временем горючесть газа падает. По завершению сроков хранения физико-химические свойства топлива могут изменяться. В таком случае баллон также перестаёт быть безопасным.



Благодаря всему этому нужно осуществлять покупку балонов строго необходимого количества, не набирая их в прок. Самыми безопасными являются изделия малых объемов, например объемом на 5 литров. Купить безопасный газовый баллон на 5 л. Вы также сможете в компании Электромотор. Также стоит добавить, что техобслуживание и прогие регламентные работы любого газового баллона должны выполнять специалисты определённых органов.



