ГРМ служит для своевременной очистки цилиндров двигателя от отработавших газов (ОГ) и заполнения их горючей смесью или очищенным воздухом (дизельные двигатели).

Он состоит из впускных и выпускных клапанов 2 с пружинами 4, направляющих втулок 3, седел клапанов 1, деталей крепления клапанов и пружин, распределительного вала с опорными шейками и кулачками 10, рычагов привода клапанов (рокеров) 32, а при нижнем расположении распредвала - полой оси коромысел и самих коромысел 14, толкателей 9, штанг 12 и деталей привода распредвала: шестерен - при нижнем расположении распредвала, цепи или специального профильного ремня - при верхнем расположении распредвала. Если вы собрались покупать автомобиль, посмотрите на ukapota.ru обзоры автоновинок и выбирайте понравившийся.

ГРМ классифицируются:

1. По расположению клапанов: верхнеклапанные и нижнеклапанные (последние сейчас почти не применяются), или со смешанным расположением клапанов (верхние - впускные, нижние - выпускные). Наибольшее распространение получили верхнеклапанные ГРМ.

2. По расположению распредвала: с верхним расположением и с нижним расположением - последние применяются реже - в основном на двигателях грузовых автомобилей.

3. Современные высокооборотные двигатели имеют верхнее расположение распределительного вала, что значительно снижает силы инерции клапанного механизма и улучшает очистку и наполнение цилиндров - несмотря на то, что верхнеклапанные ГРМ сложнее конструктивно.

4. По числу распредвалов: один или два.

5. По типу привода распредвала: цепи или профильные ремни, или шестерни.

Распределительный вал служит, совместно с другими деталями привода, для своевременного открытия и закрытия своими кулачками впускных и выпускных клапанов. Приводится во вращение он от коленчатого вала с помощью косозубых шестерен - при нижнем расположении распредвала и звездочками с цепью, или специальным профильным ремнем - при верхнем расположении распредвала.

В четырехтактных двигателях распределительный вал вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал, т. к. клапаны за это время должны открыться и закрыться во всех цилиндрах только один раз.