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Газонные семена
27 Июля 2021

Бренд Парк Декор хорошо знаком тем, кто предпочитает посевной газон всем остальным видам декорирования территорий. Именно под этим брендом выпускаются семена, пользующиеся сегодня огромным спросом. При выборе семян покупатели прежде всего учитывают их назначение - партерный, газонный, спортивный и др. Мало из них уделяет внимание составу посевной смеси. Только профессионалы знакомы с наименованиями трав. Однако именно от этой информации зависит очень многое. Переносимость зимних холодов, устойчивость к вытаптыванию, вымоканию и выпреванию зависит от сорта используемой для посева травы. Сейчас в продаже преимущественно представлены произведенные в европейских странах семена. А там зимы отличаются своей мягкостью. Следовательно, к выбору семян следует отнестись с осторожностью.

Прежде чем купить семена газона, необходимо учесть ряд критериев выбора. Качественная травосмесь кроме декоративной функции должна быть многолетней, морозостойкой, не вытаптываться и после кошения способной моментально нарастить зеленую массу. Кроме этого она должна обладать способностью вегетативного размножения. В Урало-Сибирском регионе для выращивания идеально подходят мятлик луговой, овсяница красная и полевица. Однако королем газонных трав можно назвать мятлик. С помощью этой семенной смеси вы сможете создать идеальную лужайку. За таким монокультурным газоном легко ухаживать. Выглядит он аккуратно, по размеру травинок и цвету зеленая масса распределена равномерно.

Относится культура к травам озимого типа. Активный рост мятлика начинается ранней весной. Лужайка из такой травы начинает зеленеть сразу, как только тает снег. Растет она намного быстрее в сравнении с любыми другими травами. Благодаря самоопылению мятлика, уход существенно упрощается. Выдержит такой газон самые суровые зимы, после которых быстро разрастется, приспосабливаясь к разным типам грунта. Следует отметить и устойчивость мятлика к вытаптывания. Поэтому ее часто используют для озеленения стадионов. После покоса новые побеги появляются очень быстро. Мятлик дает особо густой газон, поэтому рассеивание сорняков предотвращается.

Благодаря вертикальному росту листьев мятлика, покос выполняется ровно и легко. Не образуют побеги кочек, что характерно для большинства злаков. Следует отметить и устойчивость культуры к большинству грибов, вредителей или же болезней. Быстрая всхожесть смесей семян достигается добавлением рейграса. Однако это вредит качеству газона. Например, травосмеси с тимофеевкой, овсяницей и рейграсом входят уже спустя неделю после посева. Но другие культуры всходят позже, поэтому газон получается плешивым и неоднородным. Быстрорастущие побеги начинают куститься, появляются кочки. Различаются травы также по скорости роста и толщине листа. Поэтому смешивать разные сорта не рекомендуется, вы получите неоднородный газон.

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