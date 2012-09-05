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Газобалонные автомобили
22 Февраля 2017
Теги: авто

Двухступенчатый газовый редуктор   включает три мембраны 2, 11 и 13, образующих шесть полостей в редукторе: А, Б, В, Г, Д, Е. При неработающем двигателе: магистральный вентиль 1 закрыт, клапан первой ступени 8 - открыт, а клапан второй ступени 12 - закрыт. При этом во всех указанных выше полостях редуктора давление одинаковое - атмосферное. При открытии магистрального вентиля 1, газ из испарителя 16, через клапан первой ступени 8 заполняет полость Г и при давлении в ней газа 100...200 Кпа - мембрана первой ступени 11 прогибается и через коленчатый рычаг 10 закрывает клапан первой ступени 8 - подача газа в редуктор не происходит, т. о. открытие - закрытие клапана 8 регулируется упругостью уравновешивающей пружины первой ступени редуктора 9 и давлением газа в полости Г. Собрались покупать автомобиль в MAC Моторс? Читайте отзывы и делайте свой выбор.

При пуске двигателя и его работе: разрежение впускного коллектора передается в полость В, мембрана 2 при этом прогибается и через шток 4 и рычаг 17 открывает клапан второй ступени 12 и газ из полости Г поступает в полость В. В зависимости от режима работы двигателя, определяется необходимая потребность в газе: чем больше потребность, - тем больше разрежение в полости В, - тем больше прогибается мембрана 2 - тем больше открывается клапан второй ступени 12 - тем дольше открыт клапан первой ступени 8 - а значит тем больше поступает в полость Г газа.

Распределитель тока высокого напряжения служит для подачи его по проводам высокого напряжения к свечам зажигания. В распределителе имеются два автоматических регулятора для регулирования момента подачи искры в цилиндры (в зависимости от режимов работы двигателя): центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания.

В настоящее время намечается тенденция увеличения применения газобаллонных автомобилей с целью уменьшения загрязнения атмосферы и экономии моторного топлива нефтяного происхождения. Но быстрому и массовому внедрению этих установок препятствует малая энергоемкость газов (особенно сжатых), а значит меньшие пробеги и грузоподъемность автомобиля, более сложная техника безопасности, повышенная пожароопасность и другие неудобства газобаллонных автомобилей.

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