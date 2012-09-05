Газель Next относится к грузовикам нового поколения от ведущего производителя отечественного автопрома, который пользуется высоким спросом на территории стран СНГ, а также и за рубежом. Это транспортное средство разработано с учетом всех пожеланий компаний, занимающихся грузоперевозками на близкие и средние расстояния. Кроме того, ввиду того, что это отечественный производитель, модель полностью адаптирована под непростые климатические условия, а также особенности дорог. Немаловажным фактором, влияющим на выбор, является и низкая себестоимость технического обслуживания, достигающаяся за счет недорогих запчастей, которые можно без труда приобрести. Ввиду этого расходы на эксплуатацию автомобиля сокращаются практически вдвое по сравнению с зарубежными аналогами, которые ни в чем не превосходят по техническим характеристикам Газель Next.

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Разработчики отлично проработали дизайн грузовика, уменьшив габариты по сравнению с его предшественником. Размеры 3090х2078х400 мм прекрасно подходят для использования в условиях плотного городского движения, добавляя транспортному средству большей маневренности. Также эти скромные размеры позволяют совершать разгрузку и погрузку даже на небольших складских территориях.

Отдельно стоит отметить и отличную грузоподъемность для такого небольшого грузовика — 2,6 тонны. Этого показателя будет вполне достаточно для совершения практически любых коммерческих перевозок. Также похвал заслуживает и мощность данного транспортного средства, которая зависит от расположенного под капотом дизельного 2,8-литрового двигателя с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха. Этот мотор порадует мощностью в 120 лошадиных сил, чего более чем предостаточно для комфортного совершения грузоперевозок. Максимальная скорость грузовика — 134 км/ч, что также говорит о том, что груз будет доставлен вовремя. Об экономичности модели можно судить по тому, что расход топлива составляет 10-12 литров на 100 километров в смешанном типе.

Позаботились производители и о безопасности транспортного средства, оснастив его:

новой тормозной системой с ABS;

ASR – современной электронной противобуксовочной системой от фирмы WABCO;

EBD – системой электронного распределения тормозных усилий.

Комфорт водителя и пассажира — вот, что еще нужно отметить, рассматривая данный грузовик. Салон представляет собой небольшой мобильный офис, в котором каждый элемент находится на своем месте. Однозначно, Газель Next — прекрасный выбор каждого, кто ценит качество и не привык переплачивать только за бренд.



