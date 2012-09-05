Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Gas to VW Golf с помощью специалистов «Shell»» переходит на синтетическое топливо




Gas to VW Golf с помощью специалистов «Shell»» переходит на синтетическое топливо
12 Июля 2017
Теги: авто

В течение ближайших пяти месяцев 25 автомобилей Volkswagen Golf будут работать на синтетическом топливе Gas to Liquids, произведенном компанией «Shell» из природного газа. Символический старт этому эксперименту, который проходит в Берлине и его окрестностях, на одной из заправок столицы Германии дал канцлер ФРГ Герхард Шредер. Ну а испытать первые «синтетические» Golf в деле доверено представителям нескольких местных общественных организаций...

Очевидные выгоды

По сравнению с прямым использованием сжатого метана изготовленное из него синтетическое топливо имеет ряд преимуществ. В частности, оно дешевле в производстве, может использоваться стандартными дизелями, продаваться на уже существующей сети АЗС, смешиваться с обычной соляркой... Кроме того, Gas to Liquids более экологично. Выхлопы работающих на этой кристально прозрачной, бесцветной, как вода, жидкости отличаются отсутствием каких-либо запахов, в них нет серы. содержится минимум многих других вредных веществ, загрязняющих окружающую среду. Так, ныне тестируемые Golf, оборудованные дизелями 11)1 (74 к Вт/100 л.с.), которые уже сейчас соответствуют нормам по токсичности стандартов Евро 4, обладают даже лучшими экологическими характеристиками.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Как быстро и выгодно продать к... - . (+15)
Ремонт двигателей... - . (+14)
РесторАвто - . (+11)
Дебют McLaren MIM-18 - . (+96)
Французский каблучок... - . (+71)
Есть контакт! - . (+65)
«Бесповоротный» конфликт... - . (+49)
Наезд по статьям - . (+63)
Разведка боем - . (+48)
Таврия Нова - . (+79)
Ничего включать не надо... - . (+62)
Разговор только с пострадавшим... - . (+98)
Достойная начинка... - . (+61)
Не для всех - . (+82)
Скрытая роскошь - . (+99)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке