В течение ближайших пяти месяцев 25 автомобилей Volkswagen Golf будут работать на синтетическом топливе Gas to Liquids, произведенном компанией «Shell» из природного газа. Символический старт этому эксперименту, который проходит в Берлине и его окрестностях, на одной из заправок столицы Германии дал канцлер ФРГ Герхард Шредер. Ну а испытать первые «синтетические» Golf в деле доверено представителям нескольких местных общественных организаций...

Очевидные выгоды

По сравнению с прямым использованием сжатого метана изготовленное из него синтетическое топливо имеет ряд преимуществ. В частности, оно дешевле в производстве, может использоваться стандартными дизелями, продаваться на уже существующей сети АЗС, смешиваться с обычной соляркой... Кроме того, Gas to Liquids более экологично. Выхлопы работающих на этой кристально прозрачной, бесцветной, как вода, жидкости отличаются отсутствием каких-либо запахов, в них нет серы. содержится минимум многих других вредных веществ, загрязняющих окружающую среду. Так, ныне тестируемые Golf, оборудованные дизелями 11)1 (74 к Вт/100 л.с.), которые уже сейчас соответствуют нормам по токсичности стандартов Евро 4, обладают даже лучшими экологическими характеристиками.