Чтобы ухаживать продуктивно и качественно за сельскохозяйственными территориями, необходима профессиональная техника. Лучшим решением для фермеров в этом отношении является приобретение минитракторов. Данный вид техники может быть использован для обработки больших земельных участков, площадь которых варьируется в диапазоне 10-20 Га. Благодаря минитрактору фермер сможет сэкономить физические силы и время, ускоряя также процесс посадки/сбора урожая. Поэтому такая техника сейчас пользуется особым спросом среди собственников или же арендаторов земельных участков, занимающихся сельскохозяйственными работами.



Гарденшоп предлагает заинтересованным фермерам приобретение новых минитракторов, отличающихся своей высокой производительностью. Для принятия окончательного решения необходимо подробно ознакомиться с каталожным перечнем моделей данной техники. Приобретая минитрактор в интернет-магазине https://www.gardenshop.ua/mini-traktora.html, вы получаете мощное транспортное средство. Данная техника создана по прототипу классических тракторов. Однако габариты значительно меньше обычных моделей. Минитракторы специально приспособлены для тщательного ухода за участками. С их помощью фермеры смогут обрабатывать даже труднодоступные участки, чего не скажешь о габаритных моделях. Отличаются они своей компактностью и маневренностью.



Кроме минитрактора Гарденшоп предлагает заинтересованным фермерам дополнительное навесное оборудование, позволяющее расширить функции данной техники. Существует несколько видов навесок, которые различаются по назначению. Минитракторы можно оснастить уничтожителями сорняков, поливочными устройствами и окучниками. Перечисленные приспособления облегчают уход за всходами. А сажатели корнеплодов, копатели или же сеялки значительно ускоряют процесс высадки/сборки сельскохозяйственных культур. Кроме этого онлайн-магазин предлагает большой выбор граблей и косилок, помогающие быстро создавать стога сена, косить траву или же кусты. Они используются также для быстрой очистки участков от мусора.



Назначением борона, плуга, фреза и культиватора является переработка, переворачивание, культивирование и разглаживание почвы. Такое оборудование используется фермерами для подготовки участков к высадке различных культур. Кроме этого в Гарденшоп желающие смогут приобрести прицепы. Они незаменимы для транспортировки тяжелых грузов. Используются прицепы в основном на стройплощадках и агропромышленных комплексах. Минитракторы в онлайн-магазине представлены в разной ценовой категории. Более дорогие модели отличаются комфортностью для оператора. Оснащаются такие минитракторы закрытыми кабинками и регулируемыми сидениями. Некоторые модели оснащаются также отоплением.

