До недавнего времени гарантийный срок на большинство машин составлял один год (с ограничением пробега или без такового). Ситуацию взорвала фирма Nissan, введя трехлетнюю гарантию на свои автомобили: сначала повышенные обязательства взяли дилеры, а позже и сама компания Nissan Motor ввела трехлетнюю гарантию на все машины, проданные с 1 декабря 1998 года. Отдача не заставила себя ждать: продажи автомобилей Nissan пошли в гору, а СТО работают с полной загрузкой.

Спохватились и ближайшие конкуренты - Toyota, Mitsubishi и Honda. Сейчас продавцы этих машин помимо годовой гарантии завода- изготовителя предоставляют еще два года так называемой дилерской гарантии, т. е. по истечении заводской гарантии все расходы по ремонту машины несет дилер. Как это может выглядеть на практике?

Например, некоторые дилеры компании Toyota в обмен на трехлетнюю гарантию требуют от своих клиентов посещения сервиса через каждые 5000 км. Таким образом, через 10000 км проводится "обычное" плановое ТО, а на полпуги к нему меняется масло в двигателе. Естественно, за это надо платить. Необходимость частого посещения СТО дилеры объясняют суровыми условиями эксплуатации в России. Впрочем, клиент вправе отказаться от двухлетнего гарантийного довеска . Собираетесь в Белоруссию? Посмотрите фото поезда звезда и оцените все преимущества и недостатки поездки.

Дилеры Mitsubishi и Honda сохранили рекомендованные заводами межсервисные пробеги (10000 км), но для подстраховки проводят на каждом ТО полную диагностику автомобиля за счет клиента, что повышает цену очередного обслуживания в среднем на 100 долл.

Могут похвастать трехлетней гарантией и продавцы других автомобилей. Но неизменным остается одно: трехлетняя гарантия может обернуться для клиента дополнительными тратами.