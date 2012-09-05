Каждый покупатель авто получает от производителя и продавца гарантию. Однако действует такая гарантия на определенный срок. После истечения данного срока автовладелец не может пользоваться сервисным обслуживанием. Чтобы такое не происходило, достаточно обратиться в ГаранТек https://garantech.ru и продлить имеющуюся гарантию. Компания разработала и администрирует специальные программы Продленной гарантии авто. Благодаря этому процесс продления гарантии проходит без участия разных посредников. Представители компании позаботятся о сопровождении клиента начиная с приобретения программы, заканчивая проведением ремонта. Здесь любой клиент может рассчитывать на лучшее обслуживание, которое можно получить в данной отрасли.



Покупатели программы Продленной гарантии получают ряд преимуществ, благодаря которым существенно снижаются риски при эксплуатации персонального автотранспортного средства. Каждый автовладелец может рассчитывать на индивидуальные решения и подходы со стороны специалистов ГаранТек. Гарантийное обслуживание по данной программе предоставляется официальными дилерскими центрами и специализированными сервисами. Это высококачественные ремонтные работы, выполняемые в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. При замене деталей используются исключительно оригинальные запчасти.



Компания ГаранТек гарантирует каждому своему клиенту стопроцентную оплату ремонтных работы и запчастей. Это позволит автовладельцам защитить свой бюджет от дорогостоящих и неожиданных ремонтных счетов. Подобным образом они смогут сэкономить тысячи рублей, получая услуги ремонта постгарантийных авто абсолютно бесплатно. В программу также входит экстренная помощь, которая предоставляется на дорогах во время ДТП или же других непредвиденных ситуациях. Клиенты получают круглосуточное обслуживание и полное покрытие стоимости аренды авто.



Представители компании всегда ищут наиболее подходящий вариант покрытия на протяжение всего эксплуатационного срока персонального автотранспорта. По программе Продленной гарантии автовладельцы могут получить несколько видов страховки от поломок, начиная с покрытия базовых запчастей и элементов, заканчивая полным покрытием - двигателя, элементов подвески или же трансмиссии. Вариант продления гарантии автовладелец выбирает самостоятельно. Детальные консультации предоставляются клиентам высококвалифицированными специалистами компании. А необходимая документация оформляется максимально оперативно, без малейших задержек.

