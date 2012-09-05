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Гаминатор — Casino Games Online Free
4 Июня 2018
Теги: Игры

Гаминатор – это имя, которое знает любой гемблер в мире, ни один другой разработчик не внес такого невероятного вклада в азартную индустрию, как этот. В виртуальные слоты этой компании можно играть не только на деньги, но и бесплатно, а это значит, что насладиться качественным гемблингом может каждый.


Как линейка игр Gaminator стала такой известной?

Линейка Гаминатор начала разрабатываться специалистами корпорации Новоматик в начале прошлого десятилетия. В планах было создать пакет слотов, который подходил бы людям с любыми предпочтениями и при этом баловал щедрыми выплатами.

Самые лучшие онлайн-казино современности обязательно имеют в своем арсенале игры этой линейки, за недолгое время существования они стали лицом гемблинга 21 века. За счет того, что все игровые автоматы имеют встроенный режим демонстрационной игры, развлекаться на них очень просто и невероятно приятно. Никакой регистрации и отправки смс, вы просто загружаете понравившийся слот и отдыхаете. Первоначально в линейку вошли 15 моделей автоматов, которые стали отправной точкой новой эпохи азартной индустрии.


Чем эти автоматы так понравились игрокам?

Первое, что подкупило в слотах этой линейки – разнообразие тем и жанров, туда входили:

  • загадки древнего Египта;
  • подводный мир;
  • магия;
  • космос;
  • классические фрукты.

Эти игровые автоматы стали первыми, где символы оживали, то есть были анимированы. Слоты Gaminator вообще стали первыми во многом, без чего сегодня нельзя представить игровые аппараты, к примеру:

  • полноценная озвучка;
  • специальные символы с бонусными функциями;
  • фри-спины с множителями.

Самым первым слотом, вошедшим в линейку, был симулятор «Жемчужина Дельфина», это произошло в 2001 году. Все вышеуказанные опции присутствовали в данном автомате, и это был технологический прорыв, который привел игроков в восторг. Интересный геймплей в сочетании с современным дизайном быстро вывели автомат в лидеры топа популярности. Дикий символ имел двойной мультипликатор, о таком гемблеры раньше и мечтать не могли. Попадая в бонусный режим, игрок получал 15 бесплатных вращений, во время которых каждая комбинация выплачивала в три раза больше, как если бы вы играли в стандартном раунде. Не оставил без сюрпризов и скаттер, за него игрок получал двойную ставку даже в том случае, если на игровое поле выпадали всего два таких символа.

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