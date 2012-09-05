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“Гаишники” станут молчаливее
16 Апреля 2019
Теги: авто

Как рассказал на недавнем брифинге начальник Главного управления ГИБДД МВД РФ Владимир Федоров, в ближайшее время дорожным инспекторам будут выданы диктофоны. Причем они станут обязаны записывать на них все свои разговоры с водителями, а устройство диктофонов будет таково, что ни стереть запись, ни перекрутить пленку назад невозможно. Если при беседе с остановленным водителем инспектор "забудет” включить диктофон, это будет приравниваться к серьезному проступку. Как косвенное подтверждение того, что он не прочь получить взятку. Выявлением излишне рассеянных “гаишников” займутся сотрудники контрольно-профилактических подразделений ГИБДД.

Эксперимент сначала “обкатают” на федеральных трассах Подмосковья. А если он докажет свою эффективность, подмосковный опыт будет распространен и на другие российские регионы.

Кроме того, не отказываются руководители российской ГИБДД и от давней задумки по “оценке" деятельности подчиненных самими автомобилистами. Ориентировочно уже в марте автомобилисты смогут получить специальные открытки, заполнив которые (с указанием своих данных или анонимно), можно будет высказать претензии к тому или иному сотруднику ГИБДД. Для приемки такой корреспонденции в каждом подразделении установят соответствующие почтовые ящики. При этом об отношении водителя к милиционеру будет свидетельствовать не только суть послания, но и сам цвет квитка: зеленый - значит сотрудник ГИБДД, образно говоря, “хороший”; красный - “плохой”. Впрочем, как подчеркнул Владимир Федоров, верить "компромату” на инспектора на все 100%, конечно же, не следует. А вот заинтересоваться тем, почему по его поводу водители высказывают недовольство, резон есть...

Кроме того, ГУ ГИБДД намерено направить в Госдуму предложение об установлении за каждое нарушение ПДД конкретной суммы штрафа. То есть уйти от пресловутой “вилки", устанавливающей минимальное и максимальное наказание за одно и то же дорожное прегрешение. Именно она, по мнению руководства ГИБДД, вводит в соблазн как водителя, так и инспектора полюбовно договориться о наказании по “минимуму". Естественно, без каких-либо документов.


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