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Фулфилмент в России — цена и принцип организации логистики от компании-агрегатора Шиптор
27 Января 2018

Российские интернет-магазины постепенно переходят на европейский и американский формат ведения операционной деятельности, активно тестируя аутсорсинг. Результаты получаются весьма впечатляющие. Благодаря сотрудничеству со специализированными сервисами-агрегаторами, доставка товаров осуществляется более организованно и оперативно. Удается оптимизировать работу не только непосредственно с перевозчиками, но и саму систему оформления заказов. В итоге достигается двойной эффект — покупатель своевременно получает свои покупки, продавец зарабатывает очередной плюс к репутации и улучшает показатели прибыльности. Цена на фулфилмент в России зависит от качества и разнообразия предоставляемых услуг. Ярким примером успешного функционирования на отечественном рынке логистики служит сервис-агрегатор Шиптор.

На фулфилмент в России цена зависит от выбора курьерской службы, которая будет осуществлять доставку заказов из интернет-магазина. Агрегатор Shiptor берет на себя выполнение полного комплекса операций, начиная от забора посылок и хранения их на собственном складе и заканчивая отслеживанием отправлений и организации возвратов. Последняя опция особенно актуальна для владельцев торговых площадок по продаже продуктов масс-маркета, предполагающих примерку и обмен (одежда, обувь, аксессуары и так далее). Взаимодействие агрегатора с клиентами основано на принципе единого окна. Поскольку Шиптор находится в партнерских отношениях со многими крупными транспортными службами страны, заказчик вправе выбирать наиболее подходящий с его точки зрения вариант перевозки.

На сайте Shiptor можно узнать цену фулфилмента в России. Воспользуйтесь виртуальным калькулятором и рассчитайте стоимость будущей доставки, введя исходные данные (вес, габариты посылки, пункт назначения). Отследить посылку в процессе транспортировки легко с помощью трекинг-кода, присваиваемого на стадии отправки товара. Отчетная документация формируется автоматически в личном кабинете пользователя и доступна к просмотру и распечатке в любой момент времени. Клиент сервиса может получить как сводный отчет по всем выполняемым операциям, так и по каждому интересующему заказу в отдельности. Интеграция платформы агрегатора с модулем управления интернет-магазина бесплатна. Более детально об условиях сотрудничества с аутсорсером Шиптор вы узнаете на официальном сайте компании.


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тут были комменты. RIP!






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