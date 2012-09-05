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Фулфилмент-сервис обеспечит беззаботную доставку по всей России
28 Декабря 2017

Главный показатель успеха интернет-магазина — довольные покупатели. Но как добиться такого результата, знают не все. Один из шагов в этом направлении — грамотно выстроенная логистика, которая позволяет получать заказы быстро, в полной сохранности и за невысокую стоимость. Самостоятельно организовать доставку непросто. Особенно, если речь идет о пересылках по всей стране, когда бандеролям приходится преодолевать тысячи километров, прежде чем попасть в руки своих владельцев. В таком случае магазину приходится заключать договоры с разными курьерскими службами и выбирать наиболее подходящего перевозчика в зависимости от направления и стоимости пересылки. Только представьте, как это хлопотно — сотрудничать сразу с несколькими компаниями. Гораздо проще подключиться к фулфилмент-сервису и контактировать всего с одним агрегатором курьерских служб.

Такие возможности дарит аутсорсер Шиптор, освобождающий веб-предпринимателей от хлопот по транспортировке посылок. Эта fulfillment-компания возьмет на себя заботу обо всех пересылках по стране, независимо от адреса доставки, количества и особенностей отправлений. Фулфилмент сервис особенно удобен в период проведения маркетинговых акций и массовых распродаж, поскольку он обеспечит прибытие любого количества посылок по адресу потребителей, даже если транспортные сети будут перегружены. Это своеобразная подушка безопасности для владельцев интернет-магазинов, потому что именно при наплыве покупателей бизнесмен рискует больше всего, так как не справляется с нагрузкой и не успевает доставить все заказы вовремя.

Пользоваться инструментами фулфилмент-сервиса вы можете уже сегодня. Достаточно заполнить заявку на сайте Шиптор и дождаться звонка менеджера. С ним вы обсудите нюансы дальнейшего сотрудничества и обговорите удобное время для приезда курьера. Тот передаст вам договор и сразу же заберет первую партию товаров для отправки конечным получателям. С этой самой минуты груз ответственности за доставку посылок переляжет с ваших плеч на сотрудников Shiptor. А они выполняют свою работу профессионально и быстро. При необходимости вы можете воспользоваться дополнительными услугами аутсорсера. Например, хранить запас товаров на складе компании или доверить агрегатору взаимодействие с поставщиком. Координировать действия сервиса Шиптор вы сможете из личного кабинета, где будете выбирать дополнительные опции и оплачивать услуги аутсорсинга.


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тут были комменты. RIP!






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