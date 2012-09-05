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Фруктовый коктейль - это вкусно!
8 Июля 2019
Теги: Игры

Фрукты окружают повсюду. Они такие веселые, яркие и блестящие. Они настолько сильно заворожили разработчиков из компании Igrosoft, что те решили выпустить очередную часть слота фрут коктейль. В новом игровом автомате, как и ранее, многочисленные фрукты будут раскиданы на пяти барабанах и девяти активных линиях. Что касается бонусов, то всего их здесь два, которые выступают в роли специальных символов. Нашлось здесь место и бонусной игре, которая сулит каждому игроку весьма большие выигрыши.


Внешний вид аппарата Fruit Cocktail

Если встретите весельчака джокера, то можно быть уверенным, что пред глазами дикий символ. Конечно же, он будет на Вашей стороне. Джокер просто обожает заменять собой остальные изображения, чтобы игрок мог насладиться многочисленными выигрышными комбинациями.

Гвоздем же программы стал специальный бонус-символ. На что он способен? Для начала на своих барабанах нужно поймать изображение в виде фруктового коктейля в количестве от трех штук, после чего перед глазами откроется совершенно другой аппарат, включающий в себя три барабана и одну активную линию. Абсолютно все символы изменяют свою ценность в лучшую сторону. При этом появится дополнительный супер-символ в виде ежевики.

Во время вращения на барабане выпадает три фрукта, после чего производятся шаги по принципу известной монополии. Если удастся стать на символ, который имеется на барабане, то можно рассчитывать на огромный выигрыш.


Запуск повторных бесплатных вращений

При выпадении трех символов «Free Spins» запускается 10 бесплатных вращений. При повторном выпадении этих же символов в ходе бесплатных вращений, их количество увеличивается еще на 10. Бесплатные вращения — одна из самых прибыльных особенностей данного аппарата.

Если же выигрыш покажется не достаточно высоким, то его в любой момент можно увеличить в два раза. Чтобы сделать это, следует после каждой выигрышной комбинации нажать на клавишу «Double», отвечающую за игру на удвоение. Особых хитростей здесь нет. Имеется одна открытая карта, а также четыре закрытых. Цель состоит в том, что открыть карту, которая будет выше достоинством. В случае удачи приз увеличится вдвое, а вот меньшая карта не принесет ничего.

Фруктовые коктейли - это вкусно!


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