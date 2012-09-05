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Fruit Cocktail
4 Августа 2017
Теги: Игры

Еще со времен появления первой слот-машины на американском континенте фруктовая тематика стала для геймеров особенно близкой. Ведь именно изображения разнообразных фруктов были использованы в качестве символики на барабанах таких механических эмуляторах. Они радуют азартных авантюристов и сегодня. Наиболее востребованным сейчас считается виртуальный слот-аппарат, называемый Клубнички. Именно при запуске такого эмулятора вы сможете насладиться настоящим фруктовым коктейлем, который принесет вам наиболее выгодные оплачиваемые комбинации. Fruit Cocktail завоевал популярностью благодаря своему красочному оформлению, ярким, насыщенным цветам, бесподобной графикой, а также отличной отдачей. Поэтому для любого геймера такой слот-аппарат является настоящим источником наслаждения. Именно поэтому он был назван ласковым прозвищем - клубнички. Именно эта ягода является главным украшением данного слот-автомата. С помощью этих вкусных и довольно хитрых ягод вы вступите увлекательный гемблинг. Однако чтобы собрать их воедино, придется изрядно потрудится. Ведь каждая из таких ягод старается остаться незамеченной, успешно прячась за такими же красочными фруктами. Хотя в таком фруктовом коктейле вы непременно сумеете найти настоящих королев ягод - клубнички. Особенно хорошо это удается настоящим профи, которые отлично знакомы со спецификой данного слот-аппарата и раскусили его секрет достаточно давно. А если вы еще новичок, не имеющий никакого опыта, лучше сначала прочитать его описание, а затем перейти на пробную бесплатную демо-версию. Для этого вам не придется выполнять какие-либо формальности, в том числе и элементарную регистрацию. 

Клубнички является пятибарабанным слот-аппаратом, обладающим девятью выигрышных линий. Запуская его геймер сумеет насладиться виртуальным сочным фрут-коктейлем, который будет смешиваться прямо в эмуляторе, как в шейкере. Прокручивание барабанов принесут вам комбинации, состоящие из самой клубники, лимонов, вишенок или же яблок. Геймер также выбирает количество выигрышных линий, на которые будет ставить свои сбережения. Хотя чем больше таких линий будет выбрано, тем большим окажется финансовая отдача слот-аппарата, а также вырастут ваши шансы на достижение искомых комбинаций. 

Несмотря на легкое управление Клубнички нельзя считать простым эмулятором. Поэтому при его запуске необходимо обладать уже определенным опытом, получить который вы сумеете благодаря демо-версии. При выпадании трех изображений клубники, вы получите право участия в бонусном раунде, который является абсолютно бесплатным. А если повезет в подобном раунде, вы будете одарены достаточно приятным денежным сюрпризом. Именно поэтому геймеры полюбили Клубнички, которые постоянно радуют их баснословной отдачей и позволяют проводить время особо весело.

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