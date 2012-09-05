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Фронтальные погрузчики XCMG
11 Января 2023
Теги: авто

Компания ООО «Специмпорт-ДВ» предлагает приобрести фронтальные погрузчики XCMG, отличающихся компактностью своих форм. Представленные образцы спецтехники знакомы специалистам как проверенные на практике и надежные машины. Они выделяются на фоне аналогов своими техническими характеристиками и хорошо продуманным дизайном.


Чем еще привлекает покупателей фронтальный погрузчик XCMG?

При создании образцов специальной техники ее производителем была решена задача улучшения эксплуатационных характеристик агрегата. Благодаря этому удалось получить следующие ожидаемые результаты:

  • мощность погрузчиков XCMG получилась несколько выше, чем у других образцов аналогичной техники;
  • по грузоподъемности эти агрегаты ничуть не уступают аналогам от известных фирм.

Линейка изделий XCMG представлена широким спектром образцов спецтехники, принадлежащих к определенной серии (разновидности ZL или LW).

К достоинствам предлагаемых нами моделей от китайского производителя следует отнести и их расширенную комплектацию. В состав набора сменного инструмента этих изделий входят ковш, крюки, отвалы, вилы и ряд других приспособлений, заметно расширяющих функциональные возможности представленных образцов техники.


Области применения погрузчиков

Описываемые образцы специальной техники из Китая востребованы в ситуациях, когда необходимо выполнить следующие работы:

  • Капитальный ремонт или частичное восстановление дорожных полотен.
  • Рабочие операции, связанные с решением строительных задач.
  • Доставка продуктов, производимых фермерскими хозяйствами или другими сельскохозяйственными структурами.
  • Благоустройство территорий и городских площадок.
  • Перемещение грузов в пределах складских хозяйств.

Обратите внимание: помимо перечисленных областей фронтальные погрузчики XCMG применяются при проведении операций по переработке сырья, а также при карьерных выработках.

С помощью погрузочных агрегатов, оснащенных соответствующим навесным оборудованием, удается перерабатывать «тяжелые» грунты и перемещать сыпучие грузы на требуемые расстояния. Добавим к этому, что представленная модель от китайского производителя востребована при отсыпке валов и обустройстве дорожных насыпей.


Как приобрести погрузчик XCMG?

Мы предлагаем несколько базовых моделей погрузочных агрегатов. Для того чтобы купить выбранную модель фронтального погрузчика, вам достаточно будет связаться с менеджером по продаже спецтехники или оставить заявку на сайте.


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