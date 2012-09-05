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Фрезеры Makita – работа виртуозная
3 Февраля 2017

Термином «фрезерование» профессиональные столяры обычно называют вырезание всевозможных пазов и Фрезер Макита для свободного фрезерованияуглублений в заготовках для изготовления мебели, деревянных дверей и различных элементов декора, придание нужного профиля плинтусам, багетам, прорезание кромок и пр. Соответственно фрезеры Makita бывают самых разных типов – от универсальных ручных до специализированных шпоночных, кромочных, а также пазорезов цепных. Разумеется, фрезеры ручные являются самыми востребованными. Они умеют абсолютно все – аккуратно вырезать всякого рода углубления с виртуозной точностью, причем отнюдь не только по прямой линии. Важнейшим преимуществом ручного варианта является возможность свободного фрезерования по самому замысловатому и сложному контуру. Как правило, в комплекте имеется и специальный упорный ролик, необходимый для обработки кромок мебельных плит. В сложных случаях без специализированного кромочного фрезера, конечно, не обойтись, а вот многие простые виды обработки без проблем можно выполнить и универсальным ручным вариантом.


Ручные фрезеры Makita – полная свобода фрезерования 

Для серьезной работы «привлекают» на помощь и пазорез цепной – к примеру, когда нужно прорезать больших размеров паз глубиной до 155 мм и шириной до 130 мм. Такие внушительные по размерам углубления пазорез выполняет всего лишь за один рабочий ход, а вот с фрезером ручным для этого потрудиться пришлось бы немало. У пазореза вместо тонкой зубчатой фрезы рабочим органом является миниатюрная цепная пила, которая и вырезает солидных габаритов выемки. Однако режет пазорез только по прямой, поэтому для получения углубления фигурного придется все-таки воспользоваться вариантом ручным. Он устанавливается опорной подошвой на поверхность изделия и легко передвигается по ней, направляемый парой удобных ручек. По форме они похожи на шляпки грибов и находятся по бокам корпуса, имеющего вид цилиндра – поворачивай его, в каком направлении нужно, следуя за разметкой. Глубина погружения фрезы в древесину, а также частоту ее перемещений можно регулировать, а универсальная конструкция позволяет резать фрезером листы фанеры, ДСП и прочих стружечных плит – ничем не хуже электролобзика! Зайдите на сайт Интернет магазина брендового электроинструмента «My-tools.com.ua»  и посмотрите, какие фрезеры Makita лучше подойдут для решения Ваших задач. Специалисты очень любят фрезеры ручные за их универсальность, а при необходимости используют и специализированные кромочные, шпоночные или пазорезы цепные.

 

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