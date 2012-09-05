Французский стиль при оформлении интерьеров весьма популярен. Его выбирают ценители изысканных линий и красоты. Для того чтобы понять особенности стиля можно посмотреть на интерьеры современных французских квартир. Несмотря на то, что присутствует весьма серьезное различие декоративных элементов и способов отделки поверхностей, также отличается и используемая “французская мебель”, все это объединяет чувство особого изысканного вкуса. Описать французский стиль можно как тот, который несет удобство и роскошь, простоту.

Французский стиль имеет множество деталей и оттенков. Одним из наиболее популярных является стиль – Прованс. Его чаще всего выбирают для оформления загородных домов с целью создания легкой, деревенской атмосферы. Городской вариант французского стиля несколько отличается. Важной деталью при оформлении является элитная мебель, которая будет соответствовать.





Как выбрать красивую и подходящую мебель?

Главной особенностью мебели, которая характеризует данный стиль, является старина, но она должна быть изысканной. Выбирая деревянный стол необходимо обращать внимание на то, что и во французском стиле бывают отличия.

В основном используют следующую мебель:

Антикварные предметы;

Мебель, которая достается по наследству;

Новая мебель из исторических коллекций.

Если же есть желание сделать действительно красивый интерьер, в котором все будет гармонично, можно купить буфет и всю необходимую новую мебель. Это не значит, что придётся заказывать дорогостоящую мебель из Франции, сейчас на территории Украины действует завод по производству столь красивой и необычной мебели.

Важно не перегрузить обстановку, ведь в таком случае получится далеко не то, что планировалось изначально. Суть стиля заключается и в том, что должна просматриваться определенная легкость. Если нет желания использовать несколько предметов мебели, достаточно будет заказать деревянный стол или кровать и уже их обыграть другими не менее колоритными элементами.





Выбор элитной мебели

Элитная французская мебель, бесспорно, сможет стать гармоничным дополнением интерьера. Созданная настоящими мастерами своего дела, она излучает особую атмосферу. Она роскошная и эксклюзивная, изготавливается из ценных пород дерева и является гордостью владельца.

Элитная французская мебель превосходно подойдёт для наполнения интерьера, как городской квартиры, так и загородного дома, она уместно будет смотреться:

• в гостиной, где можно создать эксклюзивный дизайн;

• в спальных комнатах;

• в детской комнате;

• на кухнях это вообще выигрышный вариант, ведь так приятно выпить чашечку ароматного чая в изысканной обстановке.

Столы и стулья, изысканные комоды и консоли, величественные кровати, тумбы, также рабочие кабинеты, шкафы-витрины которые подойдут для хранения ваших дорогих эксклюзивных коллекций, стенки и многое другое вы можете купить для обустройства своего дома или квартиры.



