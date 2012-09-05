Citroën Berlingo с дизельным двигателем — это даже не рабочая лошадка, а самый настоящий мул. В народе такие автомобили упорно продолжают называть «каблуками», хотя точнее всего их можно охарактеризовать как утилитарные универсалы повышенной вместимости. А утилитарному транспорту просто положено быть дизельным.

Прямо со второй

Первая передача у дизельного Citroën Berlingo прямо-таки тракторная — достаточно отпустить сцепление и машина тронется без добавления газа. Впрочем, тяговые характеристики двигателя позволяют начинать движение и со второй передачи, а на третьей ехать почти как на «автомате». На трассе же можно разогнаться аж до 140 к/ч — и это при паспортных максимальных 142! Впрочем, о максимальной скорости в данном случае говорить не слишком корректно — три кубометра полезного объема слабо ассоциируются с гоночными амбициями. Зато расход топлива при этом просто смешной независимо от степени загрузки... Если вы выбираете автомобиль по внешнему виду, остановите свой выбор на toyota-vm.ru. Машины этой марки славятся своей надежностью, отличной управляемостью и имеет стильный дизайн.

Приятная работа

Управляемость у Citroën Berlingo вполне легковая — достаточно чувствительный для «рабочей лошадки» руль позволяет весьма уверенно маневрировать в потоке. Стоит отметить и тот факт, что даже с пустым кузовом автомобиль может похвастаться неплохой плавностью хода: он доблестно справляется с колдобинами, а на мелкие неровности почти не реагирует. Надо полагать, работать на такой машине приятно.

Характерные для дизельных моторов вибрации в данном случае, разумеется, присутствуют, но преимущественно на холостом ходу — в движении французский дизель ведет себя вполне пристойно и при разумных нагрузках ненамного шумнее бензиновых двигателей.

Хотя универсал существенно увеличится в размерах по сравнению с седаном, линейки полагающихся им моторов практически идентичны. Вместе с тем ожидается, что перед самым выходом на рынок машина получит дизели объемом 2 и 2,4 л, разработанные в содружестве с «Е1а1», агрегатирующиеся с новой шестиступенчатой коробкой передач.