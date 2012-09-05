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Форус: автоматизация предприятий
28 Января 2021

Современный бизнес не может развиваться без внедрения высокотехнологичных решений. Если отказаться от подобных решений, конкуренты непременно обойдут вас и отнимут последних клиентов, что в конечном итоге приведет к полному банкротству компании. Чтобы избежать подобное развитие событий необходимо воспользоваться возможностью автоматизации предприятий, которую предлагает сервис Форус. Открывая официальный сайт Форус в Иркутске любой бизнесмен сможет подобрать для своей компании наиболее подходящий вариант автоматизации, учитывая при этом приоритеты решаемых задач, затраты на внедрение, допустимые сроки и потребности собственного предприятия.

Небольшие компании могут воспользоваться реальной автоматизацией по наиболее доступным тарифам. Решения специалистами Форус принимаются с учетом потребностей конкретных предприятий и специфики бизнес-процессов. Используются специализированные и типовые решения 1С или разрабатывается все с нуля. С использованием программ для автоматизации наиболее типовых задач по учету или же управлению государственных или коммерческих учреждений достигаются лучшие результаты. Также Форус предлагает отраслевые решения. Они позволяют автоматизировать предприятия, имеющие отраслевую специфику. Благодаря таким решениям сокращаются затраты на внедрение 1С, так как не требуются существенные доработки.

Внедрение комплексных решений происходит поэтапно. Прежде всего специалисты Форус встречаются с заказчиком, выслушивают его пожелания, задачи и цели. Они бесплатно демонстрируют клиенту возможные результаты и эффективность используемых результатов. Следующим этапом является выполнение экспресс-обследования бизнес-процессов. Затем составляется план-график и рассчитывается стоимость услуг. На завершающем этапе устанавливается оборудование и настраивается ПО. Компания также выполняет обучение пользователей.

Кроме вышеперечисленных услуг Форус предлагает каждому партнеру и заказчику круглосуточную техподдержку без выходных. При возникновении сбоев или иных проблем представители компании быстро устранят их, восстановив полноценную работу ПО и оборудования. Внедрение инновационных решений в повседневную работу предприятий позволит полностью автоматизировать процессы, оптимизировать расходы и увеличить прибыль. Программные продукты, используемые Форус отличаются высокой скоростью работы, эффективностью и простотой пользования. Благодаря их использованию предприятия полностью перейдут на отчетность в электронном формате, через интернет.

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