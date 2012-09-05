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Форсунки Делфи: ремонт
20 Апреля 2019
Теги: авто

Корпорация Делфи является крупнейшим международным производителем запчастей, деталей и других комплектующих авто. Этим и объясняется постоянный интерес и растущий спрос на продукцию данного производителя. Delphi стремительно расширяет свои производственные мощности и нанимает новых специалистов. Уже сегодня число сотрудников корпорации превышает 160 тыс. человек. Они трудятся на предприятиях, разбросанных по всему земному шару. Головной офис Делфи расположен в Британии. Прошло уже два десятилетия, как этот автомобильный бренд стал независимой корпорацией. За это время Делфи удалось расшириться вдвое.

Сегодня корпорация владеет такими известными марками, как DAYCO, Prestige, Freedom. На них приходится более девяноста процентов европейского автопарка. Основным направлением работы Делфи является разработка и поставки уникальных систем, а также высокотехнологичных запчастей и деталей. Параллельно, бренд снабжает рынок высококачественными и особо востребованными форсунками различных модификаций. Каждая из них отличается точными, качественными и высоконадежными элементами сборки. В процессе изготовления специалисты корпорации используют передовые материалы, способные выдержать нагрузки высоких температур или же давления.


Конструкция форсунок

Состоят форсунки данной марки из распылителя с иглой, клапана, уплотнительной шайбы, корпуса со сливом и отверстием, катушки клапана, а также элемента фильтрации. От работы форсунка зависит нормальное функционирование всей топливной системы. Основной функцией данной детали является впрыск в специальную камеру сгорания топливной смеси. Если процесс сгорания и смесеобразования проходит эффективно, то и весь двигатель работает налажено. А это является залогом долговечности подобного агрегата. В случае выхода из строя необходим ремонт форсунок Delphi, который можно заказать в автосервисе Дизель-Мастер.

Форсунки марки Делфи отличаются множеством положительных характеристик, однако по причине износа они со временем могут отказать. Наша питерская автомастерская предлагает эффективное решение подобной проблематики с использованием передового оборудования и материалов. В процессе ремонта наши мастера используют современные технологические достижения. Обычный ремонт не потребует от автовладельцев особых затрат в отличие от капитального ремонта. А если посещать наш автосервис регулярно, эффективная работа форсунок вместе со всей топливной системой будет гарантирована.

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